Политика , 05 окт, 16:07
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Новым врио главы Дагестана Путин назначил генерала
Сергей Меликов
Президент Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана генерал-полковника Сергея Меликова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
На этом посту Меликов сменил Владимира Васильева, который ушел в отставку по собственному желанию.
Большую часть карьеры Меликов провел в рядах внутренних войск МВД. В 2011-2014 годах он был командующим Объединенной группировкой войск по проведению антитеррористических операций на Северном Кавказе, а затем был постпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
В 2016-2019 годах Меликов занимал пост заместителя главнокомандующего войсками Росгвардии. Год назад он стал членом Совета Федерации от Ставропольского края.
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