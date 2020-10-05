Новым врио главы Дагестана Путин назначил генерала

Сергей Меликов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Президент Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана генерал-полковника Сергея Меликова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На этом посту Меликов сменил Владимира Васильева, который ушел в отставку по собственному желанию.

Большую часть карьеры Меликов провел в рядах внутренних войск МВД. В 2011-2014 годах он был командующим Объединенной группировкой войск по проведению антитеррористических операций на Северном Кавказе, а затем был постпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

В 2016-2019 годах Меликов занимал пост заместителя главнокомандующего войсками Росгвардии. Год назад он стал членом Совета Федерации от Ставропольского края.

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