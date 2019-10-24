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НАТО сочло распад ДРСМД поводом для наращивания расходов на оборону
Генсек альянса Йенс Столтенберг уверен, что НАТО следует реагировать на развал договора о ракетах наращиванием расходов на оборону. В то же время он заявил, что альянс не хочет новой гонки вооружений

Прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией является дополнительным аргументом для увеличения расходов стран НАТО на оборону. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам первого дня саммита министров обороны стран-членов альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Прекращение действия ДРСМД является дополнительным аргументом для увеличения расходов на оборону, потому что российские ракеты, способные нести ядерные заряды, могут достичь Европы за минуты», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО уже начало отвечать на подобные угрозы развертыванием своих сил в Европе и стало больше инвестировать в оборону. «Но я хочу снова подчеркнуть, что мы не хотим новой гонки вооружений, не хотим новой холодной войны и мы прилагаем усилия, чтобы наладить отношения с Россией», — добавил он.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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