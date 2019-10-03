Путин заявил о зеркальном ответе России при размещении ракет США в Азии

Россия ответит зеркальным образом, если США разместит в Азии ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Он обратил внимание на то, что говорил о зеркальных мерах России сразу же после того, как США сообщили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Сказал раз пять. Никто не реагирует. Ни в США не отреагировали, ни в Европе. Как будто оглохли, не слышат», — добавил Путин.

«Потом вдруг услышали от американских военных, что первый шаг в этом направлении будет сделан как раз в Азии. Он и нас затрагивает», — сказал президент, отмечая, что нужно понять, где именно в Азии будут располагаться ракеты и будут ли они «доставать до российской территории».

Он также сообщил, что решение о размещении ракет только будет создавать новые угрозы, но рассчитывает на то, что пока все окончательно не утвердилось, есть возможности для урегулирования ситуации, передает ТАСС.