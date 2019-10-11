Путин заявил об угрозе для России из-за американских ракет в Азии

Размещение США ракет средней дальности в Азии может затронуть и Россию, что «не радует» Москву и угрожает международной безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам Путина, Пентагон официально объявил о размещении ракет и ведет переговоры с Японией и Южной Кореей. «Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается», — сказал президент.

Он отметил, что нужно смотреть, где конкретно установят ракеты, однако ясно, что они будут достигать российской территории, что «не улучшает, а ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности».

В связи с этим Путин направил обращения различным мировым лидерам, на которое никто не ответил. По мнению президента, США делают это намеренно, а союзники государства «ничего без них ответить не могут» (цитата по «РИА Новости»).

В обращении Путин заявил, что Россия ранее не собиралась размещать ракеты средней дальности, однако теперь будет «работать над этим», потому что такие ракеты появились у американцев. Он добавил, что российское оружие не будет появляться в тех регионах, где размещаются аппараты США.