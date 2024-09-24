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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов рассказал о вводе новых подразделений ВСУ в Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Алаудинов выразил уверенность, что украинские силы «осознают, что оказались не в радужном месте». Командир «Ахмата» ранее говорил, что ВСУ перебрасывают подразделения на курское направление из-за потерь

Вооруженные силы Украины ввели в Курскую область новые подразделения, «новые беспилотные отряды», сообщил в своем телеграм-канале замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, противник «пытается упражняться», но в ближайшие дни украинские силы «осознают, что оказались не в радужном месте».

Командир «Ахмата» отметил ситуацию на Кореневском направлении, где российские военные «двигаются вперед и выдавливают противника».

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

На минувшей неделе Алаудинов заявлял, что ВСУ перебрасывают подразделения в Курскую область из-за больших потерь. 24 сентября он сказал, что у украинских военных нет ресурсов для дальнейшего продвижения, российские силы освободили 12 населенных пунктов из числа захваченных ВСУ.

Минобороны России несколько раз сообщало, что военные вернули контроль над рядом населенных пунктов. Потери ВСУ за все время боев в Курской области, которые идут с 6 августа, ведомство оценило в 16,7 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области снизила нагрузку для украинской стороны в Донбассе. Российский президент Владимир Путин говорил, что Киеву не удалось достичь этой цели, и российские войска в Донбассе берут под контроль территории «не по 200–300 м, а квадратными километрами». Он называл долгом российской армии выбить ВСУ из Курской области.

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Апти Алаудинов Ахмат Курская область ВСУ
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