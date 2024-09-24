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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве пяти попыток прорыва ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Российские военные отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным военного ведомства, потери украинской армии составили до 40 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль.

Всего за сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, а также 13 единиц бронетехники, четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и 11 автомобилей. Кроме того, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен.

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Фото:Минобороны РФ / Telegram

О предотвращении прорыва украинских сил в направлении поселка Новый путь военное ведомство сообщало неоднократно, в том числе накануне. Тогда потери украинской стороны Минобороны оценило в 30 человек ранеными и убитыми.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях с украинской стороны.

К 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, сообщал Смирнов. В этих населенных пунктах, по его словам, проживают порядка 2 тыс. человек, «о судьбе которых мы не знаем». Минобороны спустя месяц доложило об освобождении 12 поселений. 

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из задач вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «бандитами, которые забрались в Курскую область».

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