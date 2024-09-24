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Военная операция на Украине ,  
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Le Monde узнала, что в ЕС назвали диалог неизбежным из-за истощения ВСУ

Le Monde: в ЕС заявили о неизбежности переговоров из-за истощения Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Диалог Москвы и Киева все равно состоится: обстановка на фронте непростая, а ВСУ измучены боями, объяснил европейский министр. Песков заверил, что военная операция завершится после выполнения ее целей «тем или иным путем»
Фото: Олег Петрасюк / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Обстановка на фронте, выборы президента США и другие факторы побуждают украинского президента Владимира Зеленского и некоторые страны Запада изучать способы прекращения конфликта, не рассматривая возможность своего поражения. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники.

«Переговоры рано или поздно начнутся, потому что ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены», — сказал собеседник, которого Le Monde представила как главу МИДа одной из стран Европы, обычно одной из самых решительных по отношению к России.

Пока еще далеко «до чего-то конкретного», но уже «люди начинают задумываться о завтрашнем дне», добавил другой высокопоставленный дипломатический источник.

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Фото:Global Look Press

Украинский президент в интервью ABC выразил уверенность, что мир «ближе, чем мы думаем», и для достижения этого Украине необходимо быть сильной. По его мнению, Украина только с «сильной позиции» может подтолкнуть президента России Владимира Путина к завершению конфликта.

Киев подготовил «план победы», его украинская сторона разработала для передачи США. Точное содержание плана неизвестно, но ABC выяснил, что он не предусматривает уступок России. В основном он содержит конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, определяет дипломатические и политические действия, а также нацелен на принуждение Москвы к прекращению боев.

Российские власти заявляли о готовности к переговорам на собственных условиях, которые включают в себя вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, в том числе с территорий, которые сейчас контролирует Киев; официальный отказ Украины от планов вступления в НАТО; закрепление в международных договорах статуса Крыма, Севастополя и новых регионов как российских; снятие западных санкций.

«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

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Украина переговоры Евросоюз Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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