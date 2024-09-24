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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что «мы ближе к миру, чем мы думаем»

Зеленский: конец конфликта на Украине ближе, чем кажется
Сюжет
Военная операция на Украине
После начала курской операции российские власти исключили любые мирные переговоры с Украиной, пока ВСУ не будут выдавлены с этой территории. Однако Зеленский считает, что завершение конфликта ближе, чем все думают
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Конец конфликта России и Украины ближе, чем можно предположить, заявил в интервью ABC News украинский президент Владимир Зеленский, прибывший в США накануне.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы близки к концу войны. Нам просто нужно быть очень сильными», — сказал глава государства.

По его мнению, Украина только с «сильной позиции» может подтолкнуть президента России Владимира Путина к завершению конфликта.

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Зеленский прибыл в США в преддверии Генссамблеи ООН, где запланировано его выступление. Также у украинского президента запланированы встречи с Джо Байденом и кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Он планировал представить всем им свой «план победы». По данным The Times, среди пунктов этого плана: продолжения операции ВСУ в Курской области, гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии, а также международная финансовая помощь Украине.

Кремль не стал комментировать «план победы» Зеленского до его официальной публикации. Вместе с тем Путин ранее исключил любые переговоры с украинской стороной, пока продолжаются боевые действия в Курской области. Он называл «священным долгом» выдавить ВСУ с этой территории.

До этого, в июне, российский президент предложил новые условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России. Власти Украины для начала мирного диалога настаивают в том числе на выводе российских войск на границы 1991 года. Москва такую возможность неоднократно исключала.

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Владимир Зеленский США Военная операция на Украине мирные переговоры
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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