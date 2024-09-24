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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле ответили на требования Украины демонтировать Крымский мост

Сюжет
Военная операция на Украине
Крымский мост не соответствует нормам по высоте, препятствуя международному судоходству, заявил представитель Украины на суде в Гааге и потребовал снести его. В Кремле назвали позицию России по российской инфраструктуре понятной
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Позиция России по российской инфраструктуре понятна и превалирует для страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя начавшиеся накануне в Гааге слушания по иску Украины в сфере морского права, на которых представитель Киева в том числе потребовал демонтировать Крымский мост.

«Здесь я воздержался бы от каких-то комментариев абсолютно, потому что наша позиция по всей инфраструктуре Российской Федерации — она абсолютно понятна. И эта позиция является для нас абсолютно превалирующей», — сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Демонтировать Крымский мост и прекратить «другие незаконные действия» России в Черном и Азовском морях — такие требования выдвинула Украина на открывшихся в Гааге слушаниях, сообщала «Страна.ua». Первым выступал от имени страны посол по особым поручениям МИДа Антон Кориневич, который указал на намерения Киева добиться соблюдения Москвой заложенных в Конвенции ООН по морскому праву принципов.

По словам Кориневича, Россия считает Керченский пролив, Азовское море и часть Черного моря своими собственными и «хочет, чтобы эти воды рассматривались как часть ее империи XXI века». Построенный же Россией Крымский мост он назвал не соответствующим нормам по высоте, из-за чего тот якобы препятствует международному судоходству и транзиту, впуская лишь небольшие российские речные суда. Кроме того, сооружение используют для непрерывных поставок оружия в Крым, добавил дипломат. «Мост незаконный, и его необходимо демонтировать», — подчеркнул представитель украинского МИДа.

Вторым на слушаниях в Гааге выступил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин, назвавший обвинения Украины беспочвенными и бесперспективными. Азовское море и Керченский пролив дипломат охарактеризовал как «внутренние воды», на которые не распространяется действие морской конвенции. «Это подтверждается практикой как России, так и Украины и двусторонними соглашениями между ними. Историческое правооснование никогда ранее не оспаривалось Россией, Украиной или каким-либо третьим государством. Сама Украина неоднократно официально признавала внутренний и исторический статус Азовского моря и Керченского пролива как в договорах, так и в политических декларациях», — подчеркнул он.

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Вид на здание Международного суда ООН в Гааге

Украина инициировала судебный спор с Россией в середине сентября 2016 года. Обвинения Киева касаются нарушений Конвенции ООН по морскому праву в Черном море от 1982 года: власти требуют восстановить права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. В июне 2019-го Украина также обвинила Москву в незаконной добыче природного газа в пределах шельфа Черного моря. Россия все обвинения отвергает. МИД заявлял, что иск Киева, направленный в трибунал ООН по морскому праву в Гааге, лежит вне юрисдикции этой инстанции, так как рассматривать вопросы, касающиеся принадлежности суши, она не может.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. По данным крымской ЦИК, за воссоединение автономии с Россией отдали голоса 96,77% крымчан. Парламент республики проголосовал за независимость государства, и Россия стала первой страной, которая ее признала. Украина и западные страны считают полуостров аннексированным. Москва заявляла о готовности защищать Крым любыми средствами.

Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, считается самым длинным в России и Европе — его протяженность составляет 19 км. Строительство сооружения началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019-го. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб. Автомобильную часть моста открыли в мае 2018 года. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019-го, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение установилось в июле 2020 года. После начала российской спецоперации на Украине мост неоднократно подвергался атакам ВСУ. Москва сочла их терактами.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Международный арбитраж в Гааге Гаага Крымский мост Военная операция на Украине
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