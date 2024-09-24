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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на слова Зеленского о «близком мире» и конце конфликта

Песков — о конце конфликта с Украиной: он завершится достижением целей России
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский без деталей заявил, что конфликт на Украине «ближе к миру», чем можно подумать, но Киеву нужна сильная позиция на переговорах. Песков ответил, что конфликт завершится миром, но с достижением российских целей
Фото: Caitlin Ochs / Reuters
Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Военная операция на Украине завершится достижением поставленных Россией целей тем или иным способом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, что «мы ближе к миру, чем мы думаем», и «мы близки к концу войны».

«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Зеленский сказал, что украинцам «нужно быть очень сильными», так как Украина только с «сильной позиции» может подтолкнуть президента России Владимира Путина к завершению конфликта.

Путин перечислял следующие цели операции: «демилитаризация» и «денацификация» Украины, защита мирного населения Донбасса, ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России, и еще защита россиян и самой страны от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.

Зеленский заявил, что «мы ближе к миру, чем мы думаем»
Политика
Владимир Зеленский

В середине июня Путин назвал условия для прекращения огня и начала мирных переговоров с Украиной: вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе с территорий, которые сейчас контролирует Киев; официальный отказ Украины от планов вступления в НАТО; закрепление в международных договорах статуса Крыма, Севастополя и новых регионов как российских; снятие западных санкций. Зеленский тогда назвал это ультиматумом.

После нападения ВСУ на Курскую область Путин спросил, «о каких переговорах может идти речь» с теми, кто атакует мирных жителей. По его словам, ситуация показала, почему Киев отказался от мирных предложений Москвы и «заинтересованных и нейтральных посредников». Президент также заявил, что Украина выполняет волю Запада, который воюет с Россией «руками украинцев».

В начале сентября Зеленский заявил, что операция украинской армии в Курской области служит одной из пяти частей «плана победы». The Times узнала о четырех пунктах плана: это гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение курской операции ВСУ, запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине. Кремль не стал комментировать «план победы» Зеленского до его официальной публикации.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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