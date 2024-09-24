Власти объяснили признание Зыгаря иноагентом

В 2022 году Зыгарь покинул Россию, а Минюст признал его иноагентом. Он еще в марте оспаривал свой статус, но суд отказал в иске. Как следует из судебных документов, иноагентом его признали за получение средств из Болгарии и США

Михаил Зыгарь (Фото: Иванко Игорь / Агентство «Москва»)

Российский Минюст включил в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Зыгаря, в частности за поступление денежных средств от иностранных источников из США и Болгарии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

«По сведениям Росфинмониторинга, поступившим 30.05.2022 года, [Зыгарь] получил денежные средства от иностранных источников, а именно: Izdatelstvo Janet 45 LTD (Болгария) в декабре 2021 года, одной операцией… Sterling Lord Literistic INC (США) в октябре 2021 года, одной операцией», — говорится в документах.

Janet 45 («Жанет 45») — издательство и полиграфический комплекс в Пловдиве (Болгария), основанное в 1989 году поэтессой Бояной Апостоловой. Издательство публикует как собственные серии, так и переводную литературу. На сайте Janet в настоящее время продаются три книги Михаила Зыгаря. Sterling Lord Literistic, Inc. — это литературное агентство из Нью-Йорка, представляющее широкий круг авторов, включая лауреатов Национальной книжной премии и Пулитцеровской премии, говорится на сайте агентства. Также там сказано, что Зыгарь был представлен агентством.

Кроме этого, в судебных документах говорится, что Зыгарь распространял материалы средств массовой информации, исполняющих функции иноагентов. Сам журналист, как следует из документов, считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются недопустимым доказательством для включения его в реестр СМИ-иностранных агентов.

РБК направил запрос в Минюст.

Михаил Зыгарь — писатель, журналист, бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать», «Империя должна умереть», «Все свободны», «Война и наказание» и др. В реестр иноагентов он был включен в октябре 2022 года. В том же году он уехал из России.

Журналист еще в марте подавал иск к МИДу и Минюсту России о незаконности присвоения ему статуса иноагента, но Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил его. На прошлой неделе он повторно обжаловал свой статус. В июле Зыгаря в России заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о фейках об армии. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на четыре года.

В настоящее время Зыгарь является преподавателем в Принстонском университете в США, ведет YouTube-канал (в его гостях уже побывала бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд), а также ведет авторскую колонку в Bild.