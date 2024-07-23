Михаила Зыгаря приговорили к 8,5 годам колонии
Писателя и журналиста Михаила Зыгаря (внесен в реестр иноагентов) заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках об армии. Такое решение принял Басманный суд Москвы.
«Ему назначено 8,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет сроком на четыре года», — сообщили РБК в пресс-службе суда.
Уголовное дело против него поступило в суд в конце мая.
Зыгарю вменяли ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил). Максимальное наказание по этой части статьи — до десяти лет лишения свободы.
Дело против него возбудили после публикации Зыгаря в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) о событиях в Буче от 4 апреля 2022 года, писал Telegram-канал Shot. Весной после отступления российских войск оттуда западные СМИ опубликовали фото, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и обещала провести собственное расследование.
Михаил Зыгарь — бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть».
Зыгарь находится за рубежом. В середине апреля суд заочно арестовал его, российское МВД объявило журналиста в розыск.
В октябре 2022 года российский Минюст внес Зыгаря в реестр иноагентов. Он пытался оспорить это решение, но суд отклонил иск.
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