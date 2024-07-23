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Военная операция на Украине ,  
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Михаила Зыгаря приговорили к 8,5 годам колонии

Михаила Зыгаря приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках
Сюжет
Военная операция на Украине
Зыгаря приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков об армии. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на четыре года. Журналист проживает за границей
Михаил Зыгарь
Михаил Зыгарь (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Писателя и журналиста Михаила Зыгаря (внесен в реестр иноагентов) заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках об армии. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

«Ему назначено 8,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет сроком на четыре года», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Уголовное дело против него поступило в суд в конце мая.

Зыгарю вменяли ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил). Максимальное наказание по этой части статьи — до десяти лет лишения свободы.

МВД объявило в розыск Михаила Зыгаря
Политика
Михаил Зыгарь

Дело против него возбудили после публикации Зыгаря в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) о событиях в Буче от 4 апреля 2022 года, писал Telegram-канал Shot. Весной после отступления российских войск оттуда западные СМИ опубликовали фото, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и обещала провести собственное расследование.

Михаил Зыгарь — бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть».

Зыгарь находится за рубежом. В середине апреля суд заочно арестовал его, российское МВД объявило журналиста в розыск.

В октябре 2022 года российский Минюст внес Зыгаря в реестр иноагентов. Он пытался оспорить это решение, но суд отклонил иск.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Михаил Зыгарь новости уголовное дело фейк Военная операция на Украине
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