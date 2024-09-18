 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Зыгарь повторно обжаловал статус иноагента

Зыгарь подал кассационную жалобу на признание себя иноагентом

Признанный иностранным агентом журналист Михаил Зыгарь обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него этот статус, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде подтвердили поступление кассационной жалобы от журналиста и сообщили, что дата ее рассмотрения пока не назначена.

Михаила Зыгаря приговорили к 8,5 годам колонии
Политика
Михаил Зыгарь

Михаил Зыгарь — писатель, журналист, бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть».

Минюст внес его в список иноагентов 21 октября 2022 года. Журналист подавал иск к МИДу и Минюсту России о незаконности присвоения ему этого статуса, но Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил его.

В июле Зыгаря в России заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках об армии. Журналист находится за рубежом.

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Михаил Зыгарь иностранный агент кассационная жалоба
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17 сен, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17 сен, 17:39
Лукашенко предупредил о третьей мировой войне при нападении на БелоруссиюПолитика, 05:34
Зыгарь повторно обжаловал статус иноагентаПолитика, 05:23
Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского на УкраинуПолитика, 05:15
«Известия» узнали об идее Минпросвещения насчет детей мигрантов в классахОбщество, 05:08
Главным врагом хорошей улыбки россияне назвали цены у стоматологовОбщество, 05:00
В Торопце объявили частичную эвакуацию из-за атаки дронов и пожараПолитика, 04:23
В Японии заявили о запуске КНДР двух баллистических ракетПолитика, 04:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На россиянина завели дело о госизмене за перевод криптовалюты ВСУПолитика, 04:14
Глава украинской компании заявил о нехватке кадров из-за мобилизацииПолитика, 03:52
В Тверской области начался пожар после падения обломков дронаПолитика, 03:44
Боксер Усик прокомментировал задержание в аэропорту КраковаСпорт, 03:39
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 03:28
Time узнал, что подозреваемый в покушении на Трампа жил в казармах ВСУПолитика, 02:49
США решили продвигать мирный план Зеленского на Генассамблее ООНПолитика, 02:30