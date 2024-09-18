Зыгарь повторно обжаловал статус иноагента
Признанный иностранным агентом журналист Михаил Зыгарь обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него этот статус, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде подтвердили поступление кассационной жалобы от журналиста и сообщили, что дата ее рассмотрения пока не назначена.
Михаил Зыгарь — писатель, журналист, бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть».
Минюст внес его в список иноагентов 21 октября 2022 года. Журналист подавал иск к МИДу и Минюсту России о незаконности присвоения ему этого статуса, но Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил его.
В июле Зыгаря в России заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках об армии. Журналист находится за рубежом.
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