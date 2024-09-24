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Суд в Аргентине постановил объявить Мадуро в международный розыск

Суд Буэнос-Айреса постановил объявить Мадуро в международный розыск
Суд постановил объявить в международный розыск через Интерпол Мадуро и главу МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо для экстрадиции в Аргентину. Их обвиняют в преступлениях против человечества
Фото: Miraflores Palace / Reuters
Фото: Miraflores Palace / Reuters

Суд Буэнос-Айреса постановил объявить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в международный розыск в связи с обвинениями в причастности к случаям нарушения прав человека, сообщает La Nation со ссылкой на текст постановления.

Федеральному судье Себастьяну Рамосу поручили объявить Мадуро в международный розыск с последующим арестом для расследования его действий.

«Было доказано, что в Венесуэле существует систематический план репрессий, насильственных исчезновений людей, пыток, убийств и преследований части гражданского населения, разработанный — как минимум — с 2014 года по настоящее время», — говорится в судебном постановлении, выдержку из которого приводит La Nation.

В преступлениях против человечества Мадуро обвинила неправительственная организация «Аргентинский форум по защите демократии». Суд заключил, что «необходимо постановить незамедлительное задержание посредством Интерпола Николаса Мадуро Мороса и [главы МВД] Диосдадо Кабельо с целью их экстрадиции в Аргентину».

Аргентина в начале сентября призвала прокурора Международного уголовного суда (МУС) посодействовать выдаче ордера на арест Мадуро и других высокопоставленных венесуэльских чиновников. Причиной запроса МИД страны назвал действия, «которые могут рассматриваться как преступления против человечности».

В ноте правительства запрос Аргентины был обоснован «событиями, произошедшими после президентских выборов в Венесуэле 28 июля». ЦИК объявила победителем Мадуро (при этом данные по итогам подсчета 100% голосов так и не были опубликованы), а лидеры оппозиции заявили, что их кандидат Эдмундо Гонсалес получил в два раза больше голосов. В стране начались массовые протесты, правозащитники сообщали, что в столкновениях с полицией и военными погибли минимум 16 человек. Были задержаны 2 тыс. человек, которых власти решили направить в тюрьмы строгого режима. Мадуро обвинил этих людей в поджогах и пообещал, что им «не будет прощения».

Аргентина была первым государством, не признавшим победу Мадуро на выборах. Глава государства Хавьер Милей назвал это «очередным мошенничеством». Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в ответ обвинил девять стран в причастности к «операции по вмешательству против избирательного процесса». Венесуэла отозвала своих дипломатов из нескольких латиноамериканских государств.

В середине сентября за резолюцию с призывом арестовать Мадуро проголосовал Европарламент. Россия, в отличие от США и Евросоюза, признала итоги выборов в Венесуэле.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Николас Мадуро Аргентина ордер на арест международный розыск
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