Первая страна объявила о непризнании победы Мадуро в Венесуэле

Результаты выборов пока не оглашены, но штаб Мадуро уже объявил о его победе. Аргентина и еще восемь стран призвали власти Венесуэлы обеспечить прозрачный избирательный процесс, Каракас обвинил их во вмешательстве

Николас Мадуро (Фото: Fausto Torrealba / Reuters)

Аргентина не признает победу на президентских выборах в Венесуэле действующего главы государства Николаса Мадуро, заявил лидер страны Хавьер Милей.

«Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, пока он признает поражение после многих лет социализма, страданий, упадка и смерти. Аргентина не собирается признавать очередное мошенничество и надеется, что вооруженные силы на этот раз будут защищать демократию и волю народа», — написал он в X.

Накануне министры иностранных дел Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая выпустили совместное заявление, в котором призвали венесуэльские власти «уважать выбор народа», то есть обеспечить прозрачный подсчет голосов.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль на следующее утро заявил в своем X об «операции по вмешательству против избирательного процесса», в причастности к которой обвинил эти девять стран. «Эта жалкая операция провалится», — говорится в сообщении ведомства. Штаб Мадуро заявил о победе действующего президента, но призвал дождаться официальных результатов из «уважения к законам страны».

Выборы прошли 28 июля, в день рождения покойного Уго Чавеса, предшественника Мадуро на посту президента. Процесс контролирует Избирательный совет страны (CNE).В его состав входят 15 членов, которые, по мнению оппозиции, связаны с действующей властью, передает Reuters. CNE предпринял несколько шагов, которые наблюдатели, в том числе иностранные, считают недемократическими, в частности не допустил до выборов оппозиционных кандидатов. Например, в январе участвовать в выборах запретили политику Марии Корине Мачадо, хотя она победила на праймериз оппозиции.

В итоге зарегистрированы оказались десять кандидатов, включая Мадуро, который представляет Единую социалистическую партию Венесуэлы. Его основным конкурентом, кандидатом от оппозиции стал Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы». По оценке компании ORC Consultores (аффилирована с венесуэльской оппозицией), он может получить 59,6% голосов, в то время как Мадуро — около 12,5%. Позднее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо официально объявил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2%, Уррутиа — 44,2%.

Предыдущие выборы прошли в 2018 году. Переизбрание Мадуро на второй срок спровоцировало многотысячные акции протеста, оппозиция объявила лидером спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо. Его поддержал ряд западных стран, а Россия и Китай встали на сторону Мадуро. Постепенно международная поддержка Гуаидо ослабла, впоследствии от него дистанцировалась и оппозиция, чтобы получить право на участие в выборах 2024 года.