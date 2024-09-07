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Аргентина запросила у МУС ордер на арест Мадуро

МИД Аргентины призвал прокурора МУС инициировать выдачу ордера на арест Мадуро. Причиной ведомство назвало действия, «которые могут рассматриваться как преступления против человечности». Аргентина не признала президентство Мадуро
Фото: Jesus Vargas / Getty Images
Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Аргентина призывает прокурора Международного уголовного суда (МУС) обратиться к палате предварительного производства для выдачи ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в заявлении МИД страны.

Причиной запроса ведомство назвало действия, «которые могут рассматриваться как преступления против человечности». Также МИД Аргентины призвал выдать ордер на арест высокопоставленных венесуэльских чиновников.

В ноте правительства запрос Аргентины обоснован «событиями, произошедшими после президентских выборов в Венесуэле 28 июля». ЦИК объявил победителем Мадуро (при этом данные по итогам подсчета 100% голосов так и не были опубликованы), а лидеры оппозиции заявили, что их кандидат Эдмундо Гонсалес получил в два раза больше голосов. В стране начались массовые протесты, правозащитники сообщали, что в столкновениях с полицией и военными погибли минимум 16 человек. Были задержаны 2 тыс. человек, которых направят в тюрьмы строгого режима. Мадуро обвинил этих людей в поджогах и пообещал, что им «не будет прощения».

Аргентина была первым государством, не признавшим победу Мадуро на выборах. Глава государства Хавьер Милей тогда заявил: «Аргентина не собирается признавать очередное мошенничество и надеется, что вооруженные силы на этот раз будут защищать демократию и волю народа». Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в ответ обвинил девять стран в причастности к «операции по вмешательству против избирательного процесса». Венесуэла отозвала своих дипломатов из нескольких латиноамериканских государств. Россия, в отличие от США и Евросоюза, признала итоги выборов, Владимир Путин поздравил Мадуро.

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Эдмундо Гонсалес

В 2018 году Аргентина, Канада, Колумбя, Чили, Перу и Парагвай также обращались в МУС с требованием расследовать, совершались ли на территории Венесуэлы преступления против человечности. Годом ранее в стране прошли масштабные протесты оппозиции из-за того, что созванная Мадуро Конституционная ассамблея распустила парламент. Депутаты расходиться отказались и продолжили работу. За несколько месяцев погибли более 100 человек.  На сайте МУС говорится, что расследование продолжается.

Венесуэла cратифицировала Римский статут, основополагающий документ Муждународного уголовного суда, 7 июня 2000 года. У МУС есть юрисдикция в отношении преступлений, совершенных на территории страны с 1 июля 2002 года.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Аргентина Венесуэла МУС ордер на арест Хавьер Милей Николас Мадуро Международный уголовный суд
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