AFP узнало о плане США по недопущению наземной операции Израиля в Ливане

США выступают против возможной наземной операции Израиля в Ливане и собираются предпринять «конкретные шаги», чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, сообщило AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам чиновника, у Вашингтона есть несколько «конкретных идей», их американские представители намерены обсудить с союзниками и партнерами на этой неделе.

«Очевидно, мы не считаем, что наземное вторжение в Ливан будет способствовать снижению напряженности в регионе, предотвратит рост насилия, отчасти поэтому мы так сосредоточены на том, чтобы использовать эту неделю для изучения этих идей и посмотреть, сможем ли мы разработать <...> способ избежать [эскалации]», — сказал собеседник агентства.

США не считают стратегию Израиля в отношении ливанской «Хезболлы» эффективной, Госдеп ищет дипломатическое решение конфликта, сообщил CNN со ссылкой на неназванного чиновника американского внешнеполитического ведомства.

Он подтвердил, что США и их партнеры выдвинули несколько «конкретных идей» по деэскалации ситуации, которые намерены обсудить на этой неделе.

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