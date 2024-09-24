США усилят контингент на Ближнем Востоке на фоне ударов Израиля по Ливану

Пентагон в целях предосторожности перебросит «небольшой дополнительный контингент» для укрепления сил США, уже находящихся в регионе, сообщил Райдер

США перебросят дополнительный контингент на Ближний Восток на фоне очередного витка эскалации, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

«В целях предосторожности мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе», — сказал он.

Раскрывать дополнительные подробности Райдер не стал, объявнив это соображениями безопасности.

Израиль 23 сентября нанес «массированные удары» по объектам «Хезболлы» в Ливане и объявил о начале «упреждающей наступательной операции» под названием «Стрелы севера».

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви назвал целью операции инфраструктуру «Хезболлы» и заявил о подготовке к следующим этапам боевых действий после нанесения авиаударов. Задачей операции он назвал «создание условий для возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома». На фоне этих событий на территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением на английском языке: он призвал жителей Ливана, находящихся недалеко от используемых «Хезболлой» объектов, покинуть эти территории.

«Слишком долго «Хезболла» использовала вас как живой щит, размещая ракеты в ваших гостиных и пусковые установки в ваших гаражах, которые нацелены в наши города, прямо на наших граждан. Чтобы защитить наш народ от ударов «Хезболлы», мы должны нейтрализовать это оружие», — заявил он.

Согласно последним данным ливанского Минздрава, в результате ударов погибли 492 человека, свыше 1,2 тыс. пострадали.