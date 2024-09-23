Economist назвал одну из целей наземной операции Израиля в Ливане
Израиль рассматривает возможность проведения наземной операции в Ливане, чтобы в том числе создать буферную зону в размере нескольких миль к северу от границы, пишет The Economist со ссылкой на военные источники.
На фоне роста напряженности усилились взаимные атаки Израиля и «Хезболлы», но, как пишет журнал, все происходящее еще далеко от войны, поскольку ни одна из сторон «не применила ничего близкого к их полной огневой мощи».
В ее случае Израиль усилит бомбардировки военных объектов «Хезболлы», в том числе в гражданских районах, а также может пойти и на бомбардировку гражданских объектов, чтобы вызвать недовольство простых ливанцев, часть которых критически настроена к возможной войне. «Хезболла» же перейдет к атакам центральной части Израиля ракетами большой дальности, ее целями будут и гражданские, и военные объекты.
Как пишет Bloomberg, более широкая война на Ближнем Востоке может также разразиться из-за атаки на Израиль со стороны палестинского Западного берега реки Иордан. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Израиля сказал агентству, что ситуация в этом регионе близка к точке кипения.
На прошлой неделе в Ливане произошла серия терактов: в результате взрывов пейджеров, раций и другой техники погибли и пострадали несколько тысяч человек. «Хезболла» обвинила в терактах Израиль. Он также нанес авиаудар по ливанской столице — Бейруту, что привело, по данным еврейского государства, к гибели 16 высокопоставленных членов «Хезболлы». Общее число погибших — около 50. Группировка пообещала, что Израиль ждет расплата за совершенные атаки.
В эти дни стороны обмениваются ударами: «Хезболла» наносит ракетные атаки по северу Израиля (например, ночью и утром 22 сентября было запущено свыше 100 ракет), Израиль уничтожает пусковые установки и другие позиции ливанской стороны (так, за 21 сентября израильская армия поразила около 300 целей). В разговоре с Economist один из израильских офицеров описал это как «еще одно нажатие кнопки эскалации».
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта
Подборки лучших вин от Артура Саркисяна
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов