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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Economist назвал одну из целей наземной операции Израиля в Ливане

Economist: Израиль может провести наземную операцию в Ливане для создания буфера
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Нынешняя напряженность между Израилем и «Хезболлой» — это еще не полноценная война, которая может включать не только расширение зоны ракетных и авиаударов, но и наземную операцию израильской армии
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль рассматривает возможность проведения наземной операции в Ливане, чтобы в том числе создать буферную зону в размере нескольких миль к северу от границы, пишет The Economist со ссылкой на военные источники.

На фоне роста напряженности усилились взаимные атаки Израиля и «Хезболлы», но, как пишет журнал, все происходящее еще далеко от войны, поскольку ни одна из сторон «не применила ничего близкого к их полной огневой мощи».

В ее случае Израиль усилит бомбардировки военных объектов «Хезболлы», в том числе в гражданских районах, а также может пойти и на бомбардировку гражданских объектов, чтобы вызвать недовольство простых ливанцев, часть которых критически настроена к возможной войне. «Хезболла» же перейдет к атакам центральной части Израиля ракетами большой дальности, ее целями будут и гражданские, и военные объекты.

Как пишет Bloomberg, более широкая война на Ближнем Востоке может также разразиться из-за атаки на Израиль со стороны палестинского Западного берега реки Иордан. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Израиля сказал агентству, что ситуация в этом регионе близка к точке кипения.

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На прошлой неделе в Ливане произошла серия терактов: в результате взрывов пейджеров, раций и другой техники погибли и пострадали несколько тысяч человек. «Хезболла» обвинила в терактах Израиль. Он также нанес авиаудар по ливанской столице — Бейруту, что привело, по данным еврейского государства, к гибели 16 высокопоставленных членов «Хезболлы». Общее число погибших — около 50. Группировка пообещала, что Израиль ждет расплата за совершенные атаки.

В эти дни стороны обмениваются ударами: «Хезболла» наносит ракетные атаки по северу Израиля (например, ночью и утром 22 сентября было запущено свыше 100 ракет), Израиль уничтожает пусковые установки и другие позиции ливанской стороны (так, за 21 сентября израильская армия поразила около 300 целей). В разговоре с Economist один из израильских офицеров описал это как «еще одно нажатие кнопки эскалации».

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