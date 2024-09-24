Число жертв ударов Израиля по Ливану увеличилось до 492 человек

В результате израильских атак на юг и восток Ливана погибли как минимум 492 человека, пострадали по меньшей мере 1645 человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные Минздрава страны.

При этом, среди погибших — 35 детей, 58 женщин и два медработника, отметили в министерстве.

Ранее было известно о 356 погибших и 1246 раненых. «Массированные удары» по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане Израиль нанес утром 23 сентября. В тот же день Израиль начал там военную операцию. Ее целью начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви назвал инфраструктуру «Хезболлы».

«Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим этапам», — сказал он. На территории Израиля ввели режим чрезвычайной ситуации.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана. Он призвал население, которое проживает недалеко объектов «Хезболлы», покинуть эти места. Он подчеркнул, что Израиль ведет войну не против ливанцев, а против группировки, и заверил, что жители в будущем смогут вернуться в свои дома.