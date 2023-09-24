Киев изложил «формулу соглашения» с Польшей по зерну

Формула «достаточно проста»: украинское правительство должно думать о польских фермерах, а польское — об украинских, заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что формула соглашения с Польшей «достаточно проста»: украинское правительство должно думать о польских фермерах, а польское — об украинских. Об этом он сказал в интервью Onet.

«Мы должны быть осторожны и показать друг другу, что мы не представляем угрозы, успокоить рынки и снять ограничения. <...> Украина и Польша — две аграрные страны, и мы не можем жить так, будто между нами китайская стена», — отметил Качка.

По его словам, Киев предложил механизм, при котором экспорт в Польшу «фактически осуществляется вручную». «Каждый украинский экспортер должен сначала подать заявку в Минэкономики, а мы, в свою очередь, свяжемся с нашими польскими коллегами и оценим, приемлема ли данная продукция для польского рынка», — пояснил замминистра. Он выразил надежду, что «в течение нескольких дней или недель» сторонам удастся договориться.

В сентябре Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции вопреки рекомендациям Еврокомиссии. ЕК в мае ввела временный запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию после жалоб фермеров на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки. В сентября запрет Брюсселя истек. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. Позднее Украина договорилась с Польшей и Словакией по экспорту своего зерна.

Конфликт между Польшей и Украиной обострился после заявлений президентов этих стран на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с «тонущим человеком, который может утащить под воду своего спасителя». Его украинский коллега Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что некоторые европейские страны подрывают солидарность и «устраивают политический театр, делая из зерна триллер».

После этого Варшава заявила, что больше не будет поставлять оружие на Украину и вместо этого сосредоточится на собственной обороне. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий позднее попросил Зеленского «никогда больше не оскорблять поляков».

Киев пригрозила ввести эмбарго на импорт помидоров, лука, капусты и яблок из Польши. Варшава в ответ предупредила, что расширит список товаров, подпадающих под запрет на ввоз.