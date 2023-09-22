Зеленский объявил о договоренности с США по совместному выпуску оружия

Зеленский рассказал о беседах с конгрессменами в США, а также о договоренности по выпуску оружия, в том числе на территории Украины. Кремль называл расширение военной инфраструктуры одной из причин военной операции

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

США и Украина достигли долгосрочной договоренности по совместному производству оружия. На Украине могут выпускать системы ПВО, заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом.

«Совместное производство в оборонной промышленности с Соединенными Штатами — историческое событие. Новая промышленная база, новые рабочие места для обеих наших стран», — написал Зеленский в телеграм-канале.



По его словам, разговоры с конгрессменами были «очень откровенные, обстоятельные», разговор с лидером республиканского большинства в палате представителей Кевином Маккарти показал их взаимопонимание, считает Зеленский. По его словам, Маккарти предупредил, что столкнется с яростной критикой за дополнительную военную поддержку Киева.

Зеленский посетил США во второй раз с начала полномасштабных боев. Он выступил на Совбезе и Генассамблее ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, а затем прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом, командованием Пентагона и конгрессменами.

Американский президент анонсировал новый пакет помощи для Украины на $325 млн, в него войдут ракеты AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетные комплексы Avenger для ПВО; противотанковые системы Javelin и AT-4; боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм снаряды и пр. Пока Байден не одобрил поставки дальнобойных ракет ATACMS, о которых просит Киев.

Российская сторона критикует поставки Украине вооружений с Запада, а вопрос получения Киевом дальнобойных систем считает красной линией. Кремль не раз отмечал, что военная помощь США и других стран не помешает Москве добиться поставленных целей. Одной из целей военной операции Кремль называл предотвращение расширения военной инфраструктуры стран НАТО на территорию Украины.