Минцифры объяснило порядок действий сотрудников ИТ при получении повестки

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Если сотрудник аккредитованной ИТ-организации, соответствующий требованиям для получения отсрочки от мобилизации, уже получил повестку, он должен явиться в военкомат с подтверждающими это документами, сообщает Минцифры.

При себе рекомендуется иметь:

оригинал или заверенную копию трудового договора;

диплом о высшем образовании;

выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом;

справку с места работы с подписью гендиректора или уполномоченного им лица о том, что сотрудник задействован «в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».

В пятницу, 23 сентября, Минобороны объявило, что освободит от призыва по мобилизации работников некоторых отраслей, в том числе специалистов в области информационных технологий. Также в список попали сотрудники «системообразующих организаций в сфере информации и связи», финансовых организаций и операторов связи.

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