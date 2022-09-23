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Военная операция на Украине ,  
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Минцифры объяснило порядок действий сотрудников ИТ при получении повестки

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Если сотрудник аккредитованной ИТ-организации, соответствующий требованиям для получения отсрочки от мобилизации, уже получил повестку, он должен явиться в военкомат с подтверждающими это документами, сообщает Минцифры.

При себе рекомендуется иметь:

  • оригинал или заверенную копию трудового договора;
  • диплом о высшем образовании;
  • выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом;
  • справку с места работы с подписью гендиректора или уполномоченного им лица о том, что сотрудник задействован «в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».

В пятницу, 23 сентября, Минобороны объявило, что освободит от призыва по мобилизации работников некоторых отраслей, в том числе специалистов в области информационных технологий. Также в список попали сотрудники «системообразующих организаций в сфере информации и связи», финансовых организаций и операторов связи.

Минобороны назвало освобожденных от мобилизации специалистов
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Материал дополняется.

Теги
Минцифры повестка ИТ-компании мобилизация
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