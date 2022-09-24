В Госдуме предложили выплату мобилизованным в 300 тыс. руб.

Депутаты подготовили законопроект об освобождении мобилизованных от выплат по потребкредитам на период военной службы, компенсации им расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и 50% стоимости ОСАГО

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Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект, предполагающий единовременную выплату в размере 300 тыс. руб. для граждан, призванных на военную службу в рамках мобилизации.

Авторы документа — Татьяна Ларионова из «Единой России», а также Нина Останина, Александр Корниенко и Мария Дробот (все трое — от КПРФ). Помимо выплат парламентарии предлагают освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы.

Среди других предложений:

компенсировать мобилизованным расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%;

установить ежемесячное пособие до трех лет для детей, а также пособие беременным женам мобилизованных россиян;

закрепить освобождение от налога на имущество;

установить компенсацию 50% стоимости ОСАГО;

освободить мобилизованных от родительской платы за присмотр и уход при получении дошкольного образования;

предоставить отсрочку от мобилизации единственным специалистам в сельской местности, одиноким родителям или совершеннолетнему родному брату/сестре ребенка-инвалида, являющемуся (ейся) единственным кормильцем в семье.

По мнению авторов, меры «повысят престиж военной службы», поддержат население страны и усилят господдержку россиян, призванных на службу по мобилизации. Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию, его принятие потребует расходов из бюджета.

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В законопроекте о льготах для мобилизованных нет термина «частичная мобилизация», которую 21 сентября объявил в России Владимир Путин. Согласно указу президента, призванные по частичной мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и будут получать выплаты и соцгарантии как военнослужащие. Им полагается ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.

Несколько регионов решили самостоятельно ввести выплаты призванным по частичной мобилизации: например, Москва, Тульская, Курская и Сахалинская области, Адыгея и Кабардино-Балкария.