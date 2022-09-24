В России упростили получение гражданства для контрактников

Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства для иностранцев, заключивших контракт на службу в российской армии на срок не менее года

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Заключившие контракт на прохождение службы в российской армии на срок не менее года иностранцы смогут получить гражданство по упрощенной схеме. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.

Служащие в российской армии иностранцы смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России, как требует действующее законодательство.

Также поправки сокращают минимальный срок, на который может быть заключен контракт с иностранцами, с пяти лет до одного года.

Законопроект об упрощении получения гражданства для иностранцев-контрактников Госдума одобрила 20 сентября сразу во втором и третьем чтениях. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в миграционном центре «Сахарово» откроют военкомат.

Совет Федерации одобрил инициативу на следующий день, после объявления в России частичной мобилизации в связи с военной операцией на Украине. В ее рамках на службу призовут 300 тыс. резервистов, которые пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал целью такого решения закрепление на уже занятых в рамках военной операции на Украине территориях, осуществление контроля за ними.