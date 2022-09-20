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Военная операция на Украине ,  
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В московском «Сахарово» откроют пункт приема мигрантов на военную службу

Сергей Собянин: в «Сахарово» откроют пункт приема мигрантов на военную службу
В миграционном центре «Сахарово» появится военкомат. Ранее Госдума упростила получение гражданства за службу. Те иностранцы, что заключат контракт с Минобороны на год, смогут получить паспорт без «бюрократических преград»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В миграционном центре «Сахарово» организуют пункт поступления иностранцев на военную службу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — написал Собянин в своем блоге.

Мэр также напомнил, что ранее 20 сентября Госдума упростила получение российского гражданства. Согласно закону, иностранцы, которые заключат с Минобороны годовой контракт о военной службе, смогут получить российский паспорт «без длительного ожидания и других бюрократических преград».

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Многофункциональный миграционный центр «Сахарово» находится в Вороновском поселении под Троицком. В нем мигранты проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование, а также получают или переоформляют трудовые патенты (разрешение на работу в России).

В «Сахарово» также находится спецприемник, рассчитанный на граждан, которым предстоит депортация из России. В 2021 году его использовали в том числе для содержания граждан, задержанных на несанкционированных митингах.

Госдума ранее 20 сентября помимо упрощения гражданства для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, также приняла поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за добровольную сдачу в плен и самовольный уход из части в период мобилизации и военного положения. Перед тем как законопроект отправится на подпись к президенту, его еще должен одобрить Совет Федерации. Он рассмотрит поправки 21 сентября.

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Сенатор от Крыма и один из разработчиков законопроекта Ольга Ковитиди пояснила, что законопроект не означает объявления мобилизации в России. «Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона — мобилизация в стране не объявлена», — сказала она.

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