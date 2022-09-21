Совфед упростил получение гражданства для поступивших на военную службу иностранцев

Совфед одобрил упрощенное получение гражданства для иностранцев на службе

Упрощенной процедурой получения гражданства смогут воспользоваться иностранцы, которые заключат контракт с Минобороны на срок не менее года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит упрощенную процедуру получения российского гражданства для иностранцев, поступивших на военную службу, передает «РИА Новости».

Новые правила коснутся граждан, которые заключат контракт на срок не менее года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России, как того требуют действующие законы.

Помимо этого, поправки сокращают минимальный срок, на который может быть заключен контракт с иностранцами, с пяти лет до одного года.

После принятия Советом Федерации законопроект отправляется на подпись президенту.

Накануне, 20 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти откроют военкомат для иностранцев в миграционном пункте «Сахарово».

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призывать будут тех, кто находится в запасе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Всего к службе власти планируют привлечь 300 тыс. резервистов.