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Кадыров напомнил о «колоссальном штате» сотрудников с физподготовкой

Рамзан Кадыров заявил, что даже 50% сотрудников ведомств России «снесут любую армию»
В пример глава Чечни привел сотрудников МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, прокуратуры и СК, которые «регулярно сдают спортивные нормативы». Половина этих сотрудников «снесет любую западную армию», убежден он

У России, помимо резервистов, есть «колоссальный штат сотрудников» с хорошей физической подготовкой и навыками владения оружием, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

В пример он привел сотрудников МЧС, Федеральной службы судебных приставов, ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, прокуратуры и Следственного комитета.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — считает Кадыров.

Глава Чечни вновь обратился к «уклонистам», которых назвал «дармоедами, лентяями, тунеядцами, иждивенцами». Они, по его словам, «никакой пользы никогда не принесут». «Честное слово, стоящие в очередях аэропорта уклонисты представляют собой жалкое зрелище», — написал он.

Как утверждает Кадыров, российская мобилизация отличается от украинской, «где мужчин силой задерживают на улице, чтобы отправить их, как сами же и говорят «на фарш». В то же время в России, по его словам, «просто идет подготовка резерва: месяц-два на полигоне, чтобы вспомнили маневры и тактику, а там видно будет».

«Понадобятся резервы — хорошо. Не понадобятся — еще лучше! Так что, мужчины, собирайте волю в кулак!» — заключил глава республики.

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Накануне Кадыров уже обращался к «уклонистам». По его словам, те, кто пытается придумывать оправдания: что не поддерживают нынешнюю политику или что им «чужда идея войны и концепция оружия», — «всего лишь трусы, предатели» и люди «второго сорта».

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Ее целью он назвал «защиту нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях». Глава Минобороны Сергей Шойгу утверждает, что власти собираются призвать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва страны.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Кадыров, после начала военных действий на Украине неоднократно сообщавший об отправке туда чеченских бойцов и добровольцев, заявил, что в республике план призыва «перевыполнен на 254%».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Рамзан Кадыров мобилизация
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