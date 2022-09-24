Кадыров напомнил о «колоссальном штате» сотрудников с физподготовкой

В пример глава Чечни привел сотрудников МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, прокуратуры и СК, которые «регулярно сдают спортивные нормативы». Половина этих сотрудников «снесет любую западную армию», убежден он

У России, помимо резервистов, есть «колоссальный штат сотрудников» с хорошей физической подготовкой и навыками владения оружием, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

В пример он привел сотрудников МЧС, Федеральной службы судебных приставов, ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, прокуратуры и Следственного комитета.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — считает Кадыров.

Глава Чечни вновь обратился к «уклонистам», которых назвал «дармоедами, лентяями, тунеядцами, иждивенцами». Они, по его словам, «никакой пользы никогда не принесут». «Честное слово, стоящие в очередях аэропорта уклонисты представляют собой жалкое зрелище», — написал он.

Как утверждает Кадыров, российская мобилизация отличается от украинской, «где мужчин силой задерживают на улице, чтобы отправить их, как сами же и говорят «на фарш». В то же время в России, по его словам, «просто идет подготовка резерва: месяц-два на полигоне, чтобы вспомнили маневры и тактику, а там видно будет».

«Понадобятся резервы — хорошо. Не понадобятся — еще лучше! Так что, мужчины, собирайте волю в кулак!» — заключил глава республики.

Читайте на РБК Pro Pro Трудно найти, легко потерять: откуда берется и как пропадает авторитет Трудно найти, легко потерять: откуда берется и как пропадает авторитет Статьи Pro Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Статьи Pro «Привыкли — и точка»: почему спорный бренд фастфуда в итоге прижился «Привыкли — и точка»: почему спорный бренд фастфуда в итоге прижился Статьи Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи Pro 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Инструкции Pro Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Статьи Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Статьи

Накануне Кадыров уже обращался к «уклонистам». По его словам, те, кто пытается придумывать оправдания: что не поддерживают нынешнюю политику или что им «чужда идея войны и концепция оружия», — «всего лишь трусы, предатели» и люди «второго сорта».

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Ее целью он назвал «защиту нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях». Глава Минобороны Сергей Шойгу утверждает, что власти собираются призвать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва страны.

Кадыров, после начала военных действий на Украине неоднократно сообщавший об отправке туда чеченских бойцов и добровольцев, заявил, что в республике план призыва «перевыполнен на 254%».