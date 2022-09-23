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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров назвал уклонистов «людьми второго сорта» и напомнил о долге

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Муса Садулаев / AP)

Никакие «сказки» про отношение к военным действиям и насилию не могут оправдать уклоняющихся от призыва людей, особенно в моменты, когда государство больше всего нуждается в поддержке, написал в «обращении к уклонистам» глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Когда ты нуждаешься в государстве, ты гражданин с большой буквы, требующий соблюдения твоих прав, и любишь тыкать пальцем во вторую главу Конституции России. Когда ты хочешь расширить свою зону комфорта, ты до мозга костей патриот. Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души», — написал глава региона в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что никакие оправдания «не смоют этот позор», в том числе «сказки» про неприемлемость «идеи войны» или насилия. «Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику <...> Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», — заявил он.

Материал дополняется

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Военная операция на Украине уклонисты частичная мобилизация Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
«Выгодное начало» от
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