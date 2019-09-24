Джонсон предложил заключить новую ядерную сделку с Ираном

По мнению британского премьера, настало время заключить новую ядерную сделку, которая придет на смену соглашению СВПД. В свою очередь, канцелярия Джонсона заявила, что Лондон по-прежнему поддерживает существующее соглашение

Борис Джонсон (Фото: POOL New / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по прибытии в Нью-Йорке, где пройдет 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном, которое придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщает Bloomberg.

«Какими бы ни были ваши возражения против старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключить новое соглашение», — сказал он. По его словам, Лондон будет общаться на эту тему со своими европейскими и американскими партнерами, чтобы способствовать такому развитию событий.

При этом канцелярия Джонсона, комментируя его заявление, сообщила, что Великобритания по-прежнему поддерживает существующее соглашение и призывает Иран его соблюдать.

Президент США Дональд Трамп одобрил предложение Джонсона. «Борис мой друг, очень умный, он хочет заключить новую сделку, потому что предыдущая истекла за очень короткое время», — сказал он, добавив, что не удивлен тому факту, что Джонсон первым заговорил об этом.