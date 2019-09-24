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Антииранские санкции США ,  
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Джонсон предложил заключить новую ядерную сделку с Ираном
По мнению британского премьера, настало время заключить новую ядерную сделку, которая придет на смену соглашению СВПД. В свою очередь, канцелярия Джонсона заявила, что Лондон по-прежнему поддерживает существующее соглашение
Борис Джонсон (Фото: POOL New / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по прибытии в Нью-Йорке, где пройдет 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном, которое придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщает Bloomberg.

«Какими бы ни были ваши возражения против старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключить новое соглашение», — сказал он. По его словам, Лондон будет общаться на эту тему со своими европейскими и американскими партнерами, чтобы способствовать такому развитию событий.

При этом канцелярия Джонсона, комментируя его заявление, сообщила, что Великобритания по-прежнему поддерживает существующее соглашение и призывает Иран его соблюдать.

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Президент США Дональд Трамп одобрил предложение Джонсона. «Борис мой друг, очень умный, он хочет заключить новую сделку, потому что предыдущая истекла за очень короткое время», — сказал он, добавив, что не удивлен тому факту, что Джонсон первым заговорил об этом.

По мнению Трампа, СВПД не дает возможности инспектировать деятельность Ирана. Он указал на то, что Тегеран создавал ядерное оружие и проводил запуски баллистических ракет, несмотря на это соглашение.

Иран заключил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Россией, США, Китаем, Францией, ФРГ и Великобританией в 2015 году. Сделка предусматривает отказ Ирана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие санкций западных стран и Совета Безопасности ООН. США вышли из соглашения в мае 2018 года, после чего Вашингтон восстановил ряд санкций против Ирана.

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В начале мая текущего года Иран объявил об отказе от прекращения выполнения ряда условий СВПД относительно запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тогда Тегеран заявил, что, если в течение 60 дней другие страны не выполнят свои обязательства, «особенно в банковской сфере и в области нефтяных месторождений», он предпримет еще ряд шагов. Впоследствии Иран сдержал обещание. В частности, в начале июля Иран превысил лимит запасов обогащенного урана и пообещал ускорить уровень его обогащения. Свое решение власти объяснили тем, что другие страны — участники сделки не смогли принять для Тегерана выгодные экономические меры. В сентябре Тегеран отказался от соблюдения ограничений по атомным исследованиям.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Борис Джонсон, Иран, ядерная сделка
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