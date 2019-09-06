Иран в третий раз сократил обязательства по ядерной программе

Иран снова сократил свои обязательства в рамках ядерной сделки. Снятые ограничения практически не приближают его к созданию ядерной бомбы, а призваны заставить Евросоюз вернуться к соглашению, уверены эксперты

Хасан Роухани (Фото: Mohammad Berno / AP)

Иран разрешил себе исследовать центрифуги

В пятницу, 6 сентября, власти Ирана сократили свои обязательства в рамках ядерной сделки. Они, как сообщил президент Ирана Хасан Роухани, отказались от соблюдения ограничений по атомным исследованиям. Речь идет, в частности, об исследованиях для создания более продвинутых, чем есть в распоряжении Исламской Республики, центрифуг для обогащения урана. Однако пока страна продолжает придерживаться ограничений в отношении количества и типов используемых центрифуг.

Иран выбрал наименее серьезный вариант приостановки своих обязательств, считает эксперт ПИР- Центра Андрей Баклицкий. «Ограничение, которое снял Иран, незначительно. Во-первых, потому что разрабатывать новые центрифуги можно было и раньше, но нельзя было объединять их в каскады — «фермы» по обогащению урана. Во-вторых, потому что исследование центрифуг напрямую не влияет на количество обогащенного урана», — отметил он в разговоре с РБК. Решение, принятое Ираном, практически не приближает его к созданию ядерной бомбы, но направлено на то, чтобы подтолкнуть Евросоюз к спасению ядерной сделки, уверен эксперт Российского совета по международным делам Владимир Сажин. В Иране работают центрифуги первого и второго поколений, а в России, например, запускаются уже центрифуги девятого поколения, поэтому Ирану пришлось бы пройти множество ступеней, чтобы достичь современного уровня, сказал эксперт РБК.

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД) был заключен в 2015 году. Участниками соглашения помимо Тегерана были Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция. В мае 2018 года США вышли из соглашения. Остальные страны решили сохранить его действие. Однако остающимся в соглашении странам пока не удалось обеспечить приемлемый для Ирана уровень исполнения сделки. Этому препятствуют санкции, которые Вашингтон ввел в отношении иранской нефти. США не покупают ее, а под санкции могут попасть и третьи страны, которые это сделают.

Если бы Иран всерьез решил нарушить соглашение и перейти к созданию ядерного оружия, он действовал бы по-другому, например начал бы обогащение урана до 20%, обращает внимание Баклицкий. Начав исследования, Тегеран пытается заставить участников ядерной сделки соблюдать ее условия, указывает он.