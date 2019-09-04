США расширили санкции в отношении Ирана

Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В опубликованный министерством список вошли девять физических лиц, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров. Помимо граждан Ирана, санкции коснулись лиц с паспортами ОАЭ, Ливана и Индии. Ограничительные меры также введены в отношении ряда компаний, связанных с энергетическим и транспортным сектором Ирана.

Ранее США ввели санкции против космического агентства Ирана. В США считают, что страна использует свою космическую программу для «прикрытия» программы по баллистическим ракетам.

Вашингтон возобновил ряд санкций против Ирана после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном в 2018 году. По условиям сделки Иран должен был сократить свою ядерную программу в обмен на отказ участников соглашения, включая США, от санкций в отношении страны.