 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти ограничили активность в пруду-охладителе Курской АЭС и на берегу

В Курчатове ограничили активность в пруду-охладителе Курской АЭС и на его берегу
Фото: Иван Гущин / ТАСС
Фото: Иван Гущин / ТАСС

В Курчатове Курской области решили ограничить активность в акватории водохранилища, который является прудом-охладителем для Курской АЭС, и на его берегу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«Региональным оперштабом временно ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств», — объяснил он.

Кроме того, введен запрет на работу развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий в пределах прибрежной зоны водохранилища.

Мера принята в рамках действующего в регионе режима контртеррористической операции (КТО).

Как живет город ядерщиков Курчатов, названный целью атаки ВСУ
Общество
Фото:РБК

Курчатовское водохранилище — искусственно созданный водоем на реке Сейм площадью 21,5 кв. км. Вода из него используется для охлаждения пара, который образуется в реакторе и затем подается на турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Нагревшаяся вода поступает назад в водохранилище, поэтому вода в нем имеет повышенную температуру, зимой оно почти не замерзает.

Материал дополняется

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Курская область Курская АЭС Курчатов Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Журналист The Daily Beast незаконно посетил Курскую областьПолитика, 21:43
Семак объяснил «разбалансировкой состава» ничью в матче со «Спартаком»Спорт, 21:40
Власти ограничили активность в пруду-охладителе Курской АЭС и на берегуПолитика, 21:39
Умная нефть: как технологии увеличивают отдачу месторождений. ВидеоРБК и Сбер, 21:34
Умер бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр БялкоОбщество, 21:20
NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа с МКСОбщество, 21:16
Отрекшийся от России и отчисленный из UFC боец вернулся в промоушен BraveСпорт, 21:04
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Пашинян поздравил Зеленского и понадеялся на новый уровень сотрудничестваПолитика, 21:00
Игрок «Спартака» получил травму в матче с «Зенитом» и поехал в больницуСпорт, 20:55
По делу о покушении на Симоньян и Собчак допросили троих потерпевшихОбщество, 20:48
Алена Делона похоронили в его поместье рядом c любимыми собакамиОбщество, 20:43
WSJ рассказала о фирме, которая стала ключом к сделке на $20 млрдБизнес, 20:34
Станкович заявил, что удаленный игрок «Зенита» ему «практически как сын»Спорт, 20:22
Кадыров посчитал запрет УПЦ властями Украины маразмомПолитика, 20:12