Власти ограничили активность в пруду-охладителе Курской АЭС и на берегу
В Курчатове Курской области решили ограничить активность в акватории водохранилища, который является прудом-охладителем для Курской АЭС, и на его берегу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.
«Региональным оперштабом временно ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств», — объяснил он.
Кроме того, введен запрет на работу развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий в пределах прибрежной зоны водохранилища.
Мера принята в рамках действующего в регионе режима контртеррористической операции (КТО).
Курчатовское водохранилище — искусственно созданный водоем на реке Сейм площадью 21,5 кв. км. Вода из него используется для охлаждения пара, который образуется в реакторе и затем подается на турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Нагревшаяся вода поступает назад в водохранилище, поэтому вода в нем имеет повышенную температуру, зимой оно почти не замерзает.
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