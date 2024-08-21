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Верховная рада поддержала ратификацию Римского статута — основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Закон поддержал 281 депутат, против выступил один человек, еще 22 воздержались. «Очень тяжелая дискуссия была во время рассмотрения», — написал Железняк в телеграм-канале, приложив фотографию табло с результатами голосования.

Как отмечает «Европейская правда», Украина подписала документ еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его. Одной из причин называли опасения того, что МУС может привлекать к ответственности граждан Украины.

МУС — международный орган уголовной юстиции. В его компетенции преследование лиц, которые ответственны за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии. Сейчас Римский статут ратифицировали 124 страны.

МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. Те страны, которые признают ее, должны будут выполнить предписание ордера в случае приезда Путина.