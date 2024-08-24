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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский присвоил Сырскому звание генерала

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и&nbsp;Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала армии главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, следует из указа украинского лидера.

Это воинское звание считается высшим в украинских вооруженных силах. Ранее Сырский носил погоны генерал-полковника.

Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале, после отставки Валерия Залужного, который занимал этот пост с июля 2021 года. Теперь экс-главком назначен послом Украины в Великобритании.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк объяснил решение сменить главкома ВСУ четырьмя причинами, в том числе необходимостью пересмотреть тактику в зоне боевых действий.

Зеленский объяснял свой выбор тем, что Сырский, бывший командующий сухопутными войсками ВСУ, имел «успешный опыт защиты» и «успешный опыт наступления» — занимался обороной Киева и боями в Харьковской области осенью 2022 года.

Зеленский встретился с Сырским в граничащем с Курской областью регионе
Политика
Владимир Зеленский

Одной из первых потерь Украины после прихода на пост главкома Сырского стал город Авдеевка близ Донецка. Генерал отмечал, что скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом», так как считает жизнь солдат главной ценностью.

Издание New Voice со ссылкой на источник в команде Зеленского писало в начале июля, что украинский президент «в целом не сильно в восторге» от Сырского, в частности из-за неудачной подготовки ВСУ к активизации действий российских сил в Харьковской области в мае. The Economist после начала атаки ВСУ в Курской области 6 августа писал, что от успеха этой операции может зависеть карьера Сырского, а до нее тот был «на грани увольнения».

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Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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