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Война санкций ,  
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США назвали «оплату за ущерб Украине» условием разморозки активов России

Белый дом: российские активы останутся заморожены, пока Москва не заплатит за ущерб Киеву
Сюжет
Война санкций
Силуанов 22 августа сообщил о подготовке указа об обмене заблокированных активов на 100 млрд руб. В США подчеркнули, что российские активы в западных странах останутся заморожены до выплаты за «причиненный Украине ущерб»
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Российские активы в юрисдикциях США, Франции, Германии, Италии и Британии останутся заморожены, пока Москва «не оплатит причиненный Украине ущерб». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности США Джейка Салливана по итогам встречи со своими европейскими коллегами.

«Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях их стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине, и рассмотрели дальнейшие способы привлечь Россию к ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В январе руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту попадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс анонсировал скорую передачу Украине части замороженных российских активов. О том, что замороженные на Западе средства России вскоре могут быть направлены на восстановление Украины, также заявлял глава Евросовета Шарль Мишель. Российские власти критикуют западные санкции, президент Владимир Путин предупреждал, что «воровство чужих активов» до добра не доводит.

После начала российской спецоперации западные страны ввели санкции против российского Центробанка и заморозили его валютные активы за рубежом. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд. В конце марта 2022-го ЦБ ввел зеркальные меры «на сопоставимую сумму». Регулятор ограничил движение капитала, запретил продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод ими средств из российской финансовой системы.

По данным ЦБ, совокупный объем заблокированных из-за санкций активов, которые принадлежат российским юридическим и физическим лицам, на конец ноября 2022 года составлял 5,7 трлн руб. В июле прошлого года регулятор сообщал, что заблокированные активы были более чем у 5 млн частных инвесторов. В мае 2023 года глава Банка России Эльвира Набиуллина оценивала общий объем активов, которые удалось вернуть российским инвесторам в результате контрсанкционных мер, в 3 трлн руб.

22 августа глава Минфина Антон Силуанов на совещании по нацпроектам сообщил президенту Владимиру Путину, что правительство и Банк России подготовили проект президентского указа об обмене заблокированных активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые учитываются на специальных счетах типа «С». Силуанов отметил, что на первом этапе может быть разблокировано около 100 млрд руб.

Спустя сутки Банк России раскрыл детали планов по обмену замороженными активами. В ЦБ пояснили, что на начальном этапе механизм предполагает создание условий для разблокировки активов розничных инвесторов. «Заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С», — сказал представитель ЦБ. Участие инвесторов в обмене активами будет добровольным.

При этом источники Financial Times сообщали, что Евросоюз не ведет с Россией переговоры по обмену замороженными активами. Один из собеседников агентства заявил, что детальные переговоры по данному вопросу вряд ли возможны даже в ближайшем будущем.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
активы арест активов США Россия санкции
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