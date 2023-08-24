Насколько влиятельным станет БРИКС после приема в него новых шести стран В 2024 году число участников объединения вырастет с пяти до 11

В ЮАР завершился 15-й саммит БРИКС. Его главный итог — решение, что в 2024 году в объединение войдет шесть новых государств. Чем в результате станет объединение и какие у него появятся возможности, разбирался РБК

Приветственная инсталляция у конференц-центра «Sandton Convention Centre» в Йоханнесбурге, где проходил XV саммит БРИКС (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

24 августа 2023 года в Йоханнесбурге завершился 15-й саммит БРИКС. Это была первая с 2019 года встреча глав входящих в это объединение государств, которая была организована в очном формате: на протяжении трех лет из-за пандемии контакты проходили онлайн. Нынешний саммит стал самым представительным в истории БРИКС — на него пригласили представителей около 70 государств, больше 40 подтвердили участие. Большинство их них — страны Африки, что логично, учитывая тему саммита «БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

Как пояснил накануне встречи в интервью РБК шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал, одна из ключевых задач объединения — выстроить диалог с государствами Глобального Юга. «Цель — создать более равноправную и справедливую архитектуру управления», — подчеркнул он.

Создание БРИКС началось в 2006 году, когда на полях Петербургского экономического форума встретились министры экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Первый саммит этого четырехстороннего блока БРИК прошел в 2009 году в Екатеринбурге. В 2011 году, на третьем саммите в китайском городе Санья, к нему присоединилась Южная Африка. В правовом измерении БРИКС нельзя назвать международной организацией или юридически оформленным объединением — у блока нет ни устава, ни секретариата, ни фиксированных взаимных обязательств его членов. «БРИКС — неформальное объединение ведущих государств незападного мира, разделяющих ценности и философию многополярности и идеологического многообразия. Его можно назвать рамочной платформой сотрудничества, клубом лидеров мирового большинства», — объясняют суть блока в российском экспертном сообществе. Организация ежегодных саммитов лежит на стране-председателе. После ЮАР этот статус переходит к России: следующий, 16-й саммит БРИКС планируется провести в октябре 2024 года в Казани.

Кто войдет в БРИКС

Главным и самым громким итогом стало решение пригласить в БРИКС новых участников — официально заявки на членство подали 23 государства, всего желающих более 40. Перед саммитом наиболее вероятными кандидатами СМИ называли Алжир, Египет, Индонезию, ОАЭ и Саудовскую Аравию — по оценке агентства Bloomberg, в таком составе к 2040 году БРИКС будет представлять половину мирового производства, что в два раза больше, чем у «Большой семерки».

Однако финальный расклад оказался несколько иным: как говорится в итоговой декларации (29 страниц, 94 пункта), лидеры БРИКС решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. После 2011 года это будет второе расширение блока. Полноправными членами новые страны станут с 1 января 2024 года. «Мы ценим значительный интерес, который страны Глобального Юга проявили к членству в БРИКС», — заявили лидеры и сообщили: они сформировали «руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры» расширения блока. Критерии приема пока не опубликованы. Однако министрам иностранных дел главы государств уже поручили сформировать список потенциальных стран-партнеров, чтобы обсудить их на следующем саммите.

«Нынешний саммит имеет историческое значение, поскольку на нем были приняты серьезные решения по расширению состава БРИКС и, самое главное, по основополагающим принципам этого расширения, — сказала РБК директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова. — После того как некоторые страны заявили о желании присоединиться к этому формату, вся дискуссия между странами «пятерки» шла вокруг принципов. И это было камнем преткновения».

По оценке эксперта, страны для второго расширения выбрали по следующим критериям.

Прежде всего географическая сбалансированность. «Может, именно потому Индонезия не вошла в эту волну расширения. Экономически она важный партнер Китая. И вероятно, в ходе переговоров эта кандидатура вызвала настороженность Индии, поскольку в текущем составе ее членство может несколько нарушить региональный экономический баланс», — пояснила Арапова.

Во-вторых, политическое соответствие — приняли государства, которые наиболее четко поддерживают идею многополярного мироустройства и реформу международных институтов.

Наконец, это готовность идти по пути дедолларизации экономик.

«Все эти государства стремятся к достижению максимального суверенитета — финансового, продовольственного. Они разделяют и идеологию БРИКС, и ее отраслевые экономические приоритеты», — отметила эксперт и не исключила, что прием новых членов продолжится «после того, как будет проведена первая апробация расширения, будут опубликованы принципы и, возможно, установлен некий переходный период для новых участников».

Начать расширение БРИКС в мае 2022 года предложил Китай — это произошло на видеовстрече министров иностранных дел. Задача этого процесса, по замыслу Пекина, состоит в том, чтобы «повысить представленность объединения и его влиятельность в мире». Первые официальные заявки поступили летом 2022 года — их подали Аргентина и Иран, осенью — Египет и Саудовская Аравия.

Накануне встречи в Йоханнесбурге западные СМИ писали, что цель Китая в том, чтобы сделать из объединения «геополитического соперника G7»: «Если мы расширим БРИКС так, чтобы на него приходился показатель мирового ВВП, сопоставимый с долей G7, тогда наш объединенный голос будет сильнее звучать в мире», — приводит The Financial Times слова неназванного китайского чиновника.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите 23 августа, заявил, что «рад видеть большой энтузиазм» по поводу сотрудничества с блоком и что прием новых участников должен быть ускорен. «Мы должны использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, чтобы как можно больше стран смогли присоединиться к семье БРИКС, набраться мудрости и работать вместе в целях продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении», — сказал китайский лидер (цитата по ТАСС).

Перейдет ли БРИКС на единую валюту

Ключевые принципы, которые определяют идеологию БРИКС (они, в частности, повторены в декларации 15-го саммита), — «приверженность инклюзивной многосторонности и соблюдению норм международного права» и «сохранению центральной роли ООН в международной системе».

В посвященном этой теме разделе лидеры заявили о том, что их беспокоят односторонние санкции, и выступили за создание «более гибкой, эффективной, действенной, представительной, демократичной и подотчетной международной и многосторонней системы». Они также ратуют за то, чтобы страны с формирующимся рынком и развивающиеся государства были более широко представлены в международных организациях, и считают, что некоторые из них, в частности Совет Безопасности ООН, надо реформировать, сделав более представительным.

Страны БРИКС поддерживают нынешнюю глобальную финансовую систему, где центральную роль играет Международный валютный фонд (МВФ). Но настаивают на том, чтобы квоты в этой организации были пересмотрены (лидеры, в частности, призвали завершить 16-й общий пересмотр квот МВФ к середине декабря 2023 года). «Любые изменения в распределении квот должны привести к увеличению квоты государств с формирующимся рынком и развивающихся стран при обеспечении роли и представительства беднейших членов и должны отражать растущую роль стран БРИКС в мировой экономике», — подчеркивается в декларации.

Дедолларизация и переход на расчеты в национальных валютах были еще одной важной темой саммита. Как заявил РБК накануне Анил Суклал, страны блока активно переходят к такому формату взаимных платежей, «анализируют новые платежные системы и ищут новые методы оплаты за пределами уже существующих». «Это позитивные эпизоды, которые делают организацию более финансово независимой и привлекают к ней страны Глобального Юга. Тот же переход к национальным валютам — многие южные страны сейчас говорят, что они хотят перейти к такому формату, нежели вести расчеты в одной-двух валютах Глобального Севера», — сказал шерпа ЮАР.

На открытой сессии также прозвучала мысль, чтобы в рамках БРИКС ввести некую единую расчетную единицу, об этом, в частности, говорил президент Бразилии Лула да Силва. Суклал подтвердил, что идея единой валюты обсуждается, но это долгосрочный проект, о переходе к нему можно говорить после того, как будут налажены расчеты в национальных валютах.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, который представлял Россию в Йоханнесбурге (президент Владимир Путин выступал по видеосвязи), отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, отметил, что «о единой валюте сейчас никто не говорит». «Сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов, инвестиций таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой Соединенными Штатами и западными союзниками», — сказал министр. Он напомнил, что в рамках БРИКС действует Пул резервных валют — именно этот проект ляжет в основу расчетов в национальных валютах и альтернативной платежной системы.

Что на саммите говорилось об Украине

На открытых сессиях лидеры говорили и о конфликте России и Украины, однако он не был основной темой разговора. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая 22 августа на пресс-конференции с Си Цзиньпином после их двусторонних переговоров (они прошли накануне саммита, китайский лидер за день до этого прибыл в столицу ЮАР Преторию с государственным визитом), заявил: Южная Африка и Китай выступают за диалог между Россией и Украиной. «Представляя ЮАР, я воодушевлен тем, что председатель КНР Си Цзиньпин с удовлетворением воспринял мирную инициативу, с которой выступили лидеры ряда африканских государств», — сказал Рамафоса (цитата по «Интерфаксу»).

О мирных инициативах речь шла и на саммите. Лула да Силва на открытой сессии 23 августа напомнил, что Бразилия также предлагала свою формулу мира. По словам президента, он готов «объединить усилия с другими участниками для достижения прекращения огня и долгосрочного мира».

Владимир Путин изложил свою позицию: по его оценке, «к тяжелому кризису на Украине» привело «стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире». «Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе», — сказал Путин. Россия благодарна коллегам по БРИКС, «которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами».

Российско-украинский конфликт был упомянут в итоговой декларации наряду с ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке, положением на Гаити, мятежом в Нигере и ситуацией в Судане. Несмотря на то что инициативы по российско-украинскому урегулированию выдвигали Китай и Бразилия, в итоговом документе особо выделена формула мира африканских стран. «Мы вновь обозначили свои национальные позиции в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, озвученные на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы отмечаем c признательностью соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах в интересах мирного урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии, включая Мирную миссию лидеров африканских стран и предлагаемый ею путь к миру», — сказано в декларации (пункт 19).