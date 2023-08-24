«Коалиция с придирчивым суверенизмом»: что пишут ИноСМИ о саммите БРИКС

В Йоханнесбурге стартовал 15-й саммит БРИКС. Что пишут о перспективах этого объединения зарубежные СМИ — в подборке РБК

Фото: Gianluigi Guercia / Reuters

The New York Times, США

Последняя встреча лидеров вызвала такой уровень международного интереса, который редко наблюдался с тех пор, как объединение сформировалось 14 лет назад.

Вторжение России в Украину, а также торговая война между Пекином и Вашингтоном активизировали дебаты о том, останется ли блок расплывчатым торговым альянсом или станет новой международной коалицией. Заинтересованность в присоединении [к БРИКС] выразили десятки стран — в их числе Аргентина, Нигерия, Иран, Белоруссия, Саудовская Аравия и Индонезия. Кандидаты столь же разнообразны, сколь и сам блок БРИКС, который представляет 40% населения мира и четверть его экономики.

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Китай, крупнейшая экономика блока, выступает за расширение, чтобы укрепить свое влияние, в то время как изолированная Россия, увязшая в затяжной войне на Украине, нуждается в новых союзниках. Индия и Бразилия, у которых сформированы сильные союзы с промышленно развитыми странами, выступают за более осторожный подход. Южная Африка, самая маленькая экономика в группе, стремится увеличить число африканских членов и пригласила более 30 африканских лидеров присоединиться к встрече в этом году.

Ведущие мировые державы с развивающимися экономиками уже много лет жалуются на то, что богатые страны оттесняют их на второй план. Теперь они бросают самый амбициозный вызов нынешнему статус-кво. <…> За те 15 лет, что БРИКС проводит саммиты, блоку не удалось конвертировать свою растущую экономическую мощь в значительное политическое влияние. Но нынешний раскол мирового порядка на фоне усиливающихся трений между США и Китаем и расколов по поводу вторжения России в Украину дают ему новую возможность стать более громким голосом Глобального Юга и потенциально бросить вызов США и их союзникам.

The Times of India, Индия

Несмотря на противоречия и недостаток успеха, в интересах Индии продолжать участвовать в блоке. Китай поощряет развитие БРИКС в качестве противовеса Западу. Учитывая интерес к членству в блоке таких близких политико-экономических партнеров, как ОАЭ и Индонезия, худшим решением для Индии будет выход из него и таким образом предоставление пространства Китаю. Индии гораздо полезнее оставаться внутри, сохранять влияние в качестве второй по величине политико-экономической державы форума и гарантировать, что блок останется на уровне беззубой дискуссии — проще говоря, повторит судьбу Движения неприсоединения, «Группы 77» (межгосударственная группа развивающихся стран в рамках ООН. — РБК) и G15 (неформальное объединение развивающихся стран, созданное в рамках Движения неприсоединения. — РБК).

«Plus ça change, plus c’est la même chose» (чем больше оно меняется, тем больше оно остается неизменным), сказал французский писатель Жан-Батист Карр. Интересы Индии заключаются в том, чтобы обеспечить такое состояние для БРИКС.

The Guardian, Великобритания

Одной из тем саммита будет то, как подорвать доминирующее положение доллара США в международных торговых операциях. Это помогло бы России, поскольку ее экономика борется с санкциями, введенными после ее полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году.

Китай стремится создать более широкую коалицию развивающихся стран, чтобы усилить влияние Пекина и активизировать усилия по конкуренции с США на мировой арене. <…> Но планы Китая по расширению и его более откровенная политическая позиция вызывают раздражение у Индии, самой густонаселенной страны блока.

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Многие аналитики скептически относятся к надеждам на то, что даже после расширения группа БРИКС станет более влиятельной. С момента основания в 2009 году стремление блока оказывать значительное глобальное политическое и экономическое влияние подрывали различия между ценностями, интересами и политическими системами его членов.

Le Monde, Франция

Сегодня около двадцати стран, и не самых маленьких, подают заявки на вступление в БРИКС, семьдесят семь стран получили приглашение [на саммит]. Страны БРИКС — это голос незападного мира, который ищет себя, который хочет существовать самостоятельно, не отчуждая суверенитет никого из своих членов.

В этом их сила и их слабость. Все они согласны осуждать посягательства Запада. Но они никоим образом не желают делиться своей властью. Таким образом, БРИКС — это не альянс, а гибкая коалиция государств с придирчивым суверенизмом. В этом объединении не говорят о правах человека, коррупции или демократии. Именно это и делает эту коалицию привлекательной для многих стран.

Al Jazeera, Катар

Влияние стран БРИКС, вероятно, будет расти, но блок с гораздо большей вероятностью предложит фрагментарные экономические и дипломатические альтернативы глобальному порядку, возглавляемому США, чем радикально заменит его, говорят аналитики. Это может усилить напряженность в отношениях с Западом, поскольку лидеры группы стремятся проложить независимый путь в меняющемся мире. Но чтобы оставаться эффективной, БРИКС необходимо управлять разрозненными приоритетами своих стран-членов — вызов, с которым блоку будет нелегко справиться.

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Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году и последующее укрепление отношений между Москвой и Пекином — несмотря на осуждение Запада — ускорили раскол [в БРИКС]. Индия, Бразилия и Южная Африка осторожно балансируют, отказываясь присоединиться к западным санкциям или другим действиям против России, одновременно дистанцируясь от российских оправданий войны.

Поскольку влияние Запада в некоторых частях мира постепенно уменьшается (последним примером являются Нигер и Сахель), среди Африки, Латинской Америки и развивающихся азиатских держав, таких как Индия, растет хор государств, стремящихся перевернуть однополярную систему, возникшую после холодной войны. Россия и Китай позиционируют себя как поборники этого отхода от возглавляемого США порядка, правила которого — в глазах Глобального Юга — сам Вашингтон часто пренебрегает.

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Риторика на Западе трансформировалась в идею о том, что БРИКС — это просто блок, пресмыкающийся перед Китаем и движимый антизападной повесткой дня. Возможно, они (западные страны. — РБК) ошибались, говорят аналитики. Вероятно, скоро придет время прислушаться и признать, что БРИКС просто представляет собой растущие глобальные настроения: другие тоже хотят получить место за столом переговоров.

Independent Online, ЮАР

В 2023 году доля БРИКС в мировой экономике превысила долю «Большой семерки» (G7). Конечно, БРИКС представляет собой более разнообразную группу стран, чем «Большая семерка», которая, по сути, включает группу демократических западных стран со свободным рынком и Японию. Но членов БРИКС объединяет сильное стремление в самом ближайшем будущем стать развитыми странами. Это необходимо использовать. <…>

В долгосрочной перспективе развитые страны со стареющим населением не смогут конкурировать с динамичным молодым населением развивающихся стран. Замечательно, что принимающая Южная Африка пригласила к сотрудничеству с БРИКС более 40 других развивающихся государств. Крайне важно, чтобы новый глобальный порядок формировался голосами миллиардов молодых, амбициозных женщин и мужчин из развивающихся стран, которые хотят, чтобы их страны стали процветающими в ближайшие два десятилетия. БРИКС должен заложить основу этого будущего.