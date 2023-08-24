В БРИКС выступили за реформу ООН и увеличение числа членов Совбеза

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Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) предложили провести реформу ООН и увеличить присутствие развивающихся стран в составе Совета Безопасности, следует из декларации, принятой по итогам 15-го саммита объединения.

«Мы поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая Совет Безопасности, с целью того, чтобы сделать ее более демократичной, репрезентативной, эффективной и дееспособной, а также увеличить представительство развивающихся стран в составе Совбеза <...>», — говорится в тексте документа

Это необходимо, чтобы Совет Безопасности мог реагировать на существующие глобальные вызовы и поддерживать стремление новых и развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах, в частности в ООН.

О необходимости провести реформу ООН страны БРИКС заявляли еще в прошлом году. В мае этого года генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш отмечал, что Совбез нуждается в реформах и приведении в соответствие с «реалиями сегодняшнего мира».

Турция призывала реформировать Совет Безопасности ООН из-за «неустойчивости» нынешнего порядка в нем, на который повлиял украинский конфликт.

США предлагали расширить число постоянных членов Совбеза на шесть мест, но новые страны — участницы Совбеза не получат права вето, писала The Washington Post. По данным газеты, США ранее выступали за присоединение Германии, Индии и Японии в качестве постоянных членов Совбеза, Франция и Великобритания поддержали эту идею, предложив также дать постоянное место в органе Бразилии и по крайней мере одной африканской стране.