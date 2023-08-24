Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot

В бундестаге не уточнили, сколько ракет для Patriot получил Киев. Однако ранее министр обороны ФРГ Писториус говорил, что Германия направит Украине партию из 64 таких ракет. Россия осуждает поставки оружия Украине

ЗРК Patriot (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Германия впервые передала Украине ракеты для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, следует из обновленного списка военных поставок на сайте немецкого правительства. Сколько именно единиц отправлено, не уточняется.

Кроме того, за неделю Германия поставила Украине десять сенсоров для беспилотников, 40 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, 16 грузовиков Zetros и 22 млн патронов.

В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Германия направит Украине партию из 64 ракет для 3PK Patriot, отметив, что поставки необходимы для обеспечения «устойчивой поддержки».

Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться и с ракетами. Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти-восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. О решении поставить Украине ЗРК Patriot США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну президента Владимира Зеленского. Киев назвал решение США о передаче комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Первый ЗРК прибыл на Украину в середине апреля — его передала Германия. 16 июня президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что российские военные уничтожили пять ЗРК Patriot под Киевом. За месяц до этого российское Минобороны сообщило об уничтожении пяти пусковых установок Patriot и многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) в Киеве при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Власти Украины отрицали уничтожение комплексов.

Германия поставляет Украине вооружения с начала российской спецоперации. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля прошлого года. За весь 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд. К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».