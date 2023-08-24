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Минобороны заявило о сбитых дронах над Брянской и Калужской областями

Минобороны: ПВО сбила два дрона над Брянской областью, еще один - над Калужской
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Военная операция на Украине
ПВО сбила три украинских дрона самолетного типа: два — над Брянской областью, еще один — над Калужской. По словам Владислава Шапши, никто не пострадал, разрушений нет
Фото: Владимир Баранов / ТАСС
Фото: Владимир Баранов / ТАСС

Российские средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, еще один — над Калужской, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, атаку попыталась осуществить украинская сторона. Других подробностей министерство не привело. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Позднее калужский губернатор Владислав Шапша написал, что дрон уничтожили в Козельском районе в юго-западной части области. По его словам, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

В обоих регионах действует запрет на запуск беспилотников.

По данным министерства, еще два дрона сбили над Брянскй областью накануне вечером. До этого, сообщало министерство, беспилотники пытались атаковать регион в ночь на 22 августа, но их сбила ПВО и подавили средства радиоэлектронной борьбы.

Дроны регулярно сбивают и в Калужской области; например, 21 августа аппарат был уничтожен в Кировском районе, который находится на юго-западе региона, на границе со Смоленской областью.

Атаки дронов на российские регионы, в том числе Москву и Подмосковье, участились этим летом. В Кремле выразили мнение, что Киев прибегает к тактике «нанесения террористических ударов» из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в начале августа допустил, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. В Минобороны Украины заявили, что армия вынуждена широко использовать беспилотники, поскольку у нее пока нет западных истребителей для расширения радиуса ударов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники дроны Брянская область Калужская область Владислав Шапша
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