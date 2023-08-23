Минобороны России: над Брянской областью сбили два беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Брянской областью

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Российские военные обнаружили два украинских беспилотника над территорией Брянской области и уничтожили их средствами ПВО. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области», — сообщило ведомство.

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