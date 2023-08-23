branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 17:08
Росавиация назвала имена пассажиров разбившегося бизнес-джета Политика, 23:03
Минобороны сообщило об ударах по «Джебхат ан-Нусре» в Сирии Политика, 22:59
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 22:59
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Брянской областью Политика, 22:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:47
Разбился самолет с Пригожиным в списке пассажиров. Главное Общество, 22:40
Суд арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе Неглинки Общество, 22:35
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
«Фонтанка» назвала состав пассажиров упавшего в Тверской области самолета Политика, 22:14
Дочь Резцовой ответила на вопрос о предательстве из-за смены гражданства Спорт, 22:09
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 22:07
Байдена проинформировали о крушении джета Пригожина в Тверской области Политика, 21:57
Блогерский клуб вышел в третий раунд Кубка России Спорт, 21:44
СК проверит версии внешнего воздействия и неполадок в джете Пригожина Политика, 21:34
Путин приехал на празднование 80-летия победы в Курской битве Общество, 21:31
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Брянской областью

Минобороны России: над Брянской областью сбили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российские военные обнаружили два украинских беспилотника над территорией Брянской области и уничтожили их средствами ПВО. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области», — сообщило ведомство.

Материал дополняется

Теги
Минобороны беспилотники дроны Брянская область