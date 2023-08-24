Саркози заявил о «танцующей на краю вулкана» Европе

Экс-президент Франции считает, что разговоры о покупке вооружений для Киева и возможном вступлении Украины в НАТО обостряют конфликт. Он призвал к переговорам и решению, которое позволит «не выбирать между Украиной и Россией»

Николя Саркози (Фото: Blazquez Dominguez / Getty Images)

Бывший президент Франции Николя Саркози (занимал этот пост с 2007 по 2012 год) в эфире TF1 заявил, что считает необходимым вернуться к переговорам о мирном урегулировании военного конфликта России и Украины.

По мнению Саркози, нужно перестать «говорить о покупке самолетов, боеприпасов, танков» для Киева; он также считает, что обсуждение возможного вступления Украины в НАТО обостряет ситуацию. «По моему мнению, мир и Европа танцуют на краю вулкана. Ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Смертей было достаточно. Мне кажется, что путь дипломатии и дискуссии не использован до конца, и сейчас уместно им воспользоваться», — призывает Саркози.

Бывший французский лидер заявил, что необходимо найти решение, которое будет отвечать интересам интересы Украины, и при этом учитывать, что «Россия никуда не денется». «Решение состоит в том, чтобы разумные люди сели за стол [переговоров], дали гарантии безопасности Украине и вступили в дискуссию о том, как иначе выйти из этого, чтобы не выбирать между Украиной и Россией и чтобы это больше не повторилось» — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Саркози, Россия ответственна за вооруженный конфликт с Грузией в 2008 году, а также за начало военных действий на Украине. «Но есть два способа победить в войне: либо вы превосходите противника, либо вы с ним говорите и находите компромисс», — полагает он.

Российский президент Владимир Путин, говоря о причине начала полномасштабного конфликта с Киевом, заявил накануне, что действия России «продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе». Ранее он уже отвергал тезис о том, что военные действия начались из-за Москвы. В октябре прошлого года Путин заявлял, что «к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию», привел «кровавый антигосударственный переворот» 2014 года (власти Украины называют эти события революцией достоинства).

В конце июля он говорил, что Россия, в отличие от Украины, не отказывается от переговоров. Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности к ним, но, как отмечают в Кремле, Москва не видит желания Киева и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».

В Киеве заявляли, что согласны обсуждать мирный план, который не предусматривает отказ от территорий и заморозку конфликта. По мнению украинской стороны, диалог с Москвой можно вести только после вывода российских войск и восстановления контроля над утраченными территориями. Российские власти считают эти условия неприемлемыми.