branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
«Коалиция с придирчивым суверенизмом»: что пишут ИноСМИ о саммите БРИКС Политика, 05:00
Маск заявил о намерении подать в суд на Сороса Общество, 04:53
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное Общество, 04:43
Обломок самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения Политика, 04:36
Американская ракета Electron оправила на орбиту спутник Acadia Технологии и медиа, 04:21
Саркози заявил о «танцующей на краю вулкана» Европе Политика, 04:12
В Союзе автосервисов заявили о риске нехватки СТО в мегаполисах Бизнес, 03:54
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Al Jazeera узнала о найденном телефоне Пригожина на месте крушения джета Политика, 03:31
В Kaspersky рассказали о новой схеме мошенничества в Telegram Технологии и медиа, 03:12
КНДР заявила о второй неудачной попытке запуска спутника-разведчика Политика, 02:44
В Днепре прозвучали взрывы Политика, 02:42
Движение судов по проливу Дарданеллы восстановили в одну сторону Общество, 02:07
Власти Германии одобрили смягчение правил выдачи гражданства Политика, 02:01
От элитных ресторанов до ЧВК: Евгений Пригожин в 15 фотографиях Политика, 01:50 
Военная операция на Украине ,  
0 

Саркози заявил о «танцующей на краю вулкана» Европе

Саркози призвал «идти путем дипломатии и дискуссии» в вопросе решения конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-президент Франции считает, что разговоры о покупке вооружений для Киева и возможном вступлении Украины в НАТО обостряют конфликт. Он призвал к переговорам и решению, которое позволит «не выбирать между Украиной и Россией»
Николя Саркози
Николя Саркози (Фото: Blazquez Dominguez / Getty Images)

Бывший президент Франции Николя Саркози (занимал этот пост с 2007 по 2012 год) в эфире TF1 заявил, что считает необходимым вернуться к переговорам о мирном урегулировании военного конфликта России и Украины.

По мнению Саркози, нужно перестать «говорить о покупке самолетов, боеприпасов, танков» для Киева; он также считает, что обсуждение возможного вступления Украины в НАТО обостряет ситуацию. «По моему мнению, мир и Европа танцуют на краю вулкана. Ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Смертей было достаточно. Мне кажется, что путь дипломатии и дискуссии не использован до конца, и сейчас уместно им воспользоваться», — призывает Саркози.

Бывший французский лидер заявил, что необходимо найти решение, которое будет отвечать интересам интересы Украины, и при этом учитывать, что «Россия никуда не денется». «Решение состоит в том, чтобы разумные люди сели за стол [переговоров], дали гарантии безопасности Украине и вступили в дискуссию о том, как иначе выйти из этого, чтобы не выбирать между Украиной и Россией и чтобы это больше не повторилось» — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Саркози, Россия ответственна за вооруженный конфликт с Грузией в 2008 году, а также за начало военных действий на Украине. «Но есть два способа победить в войне: либо вы превосходите противника, либо вы с ним говорите и находите компромисс», — полагает он.

Российский президент Владимир Путин, говоря о причине начала полномасштабного конфликта с Киевом, заявил накануне, что действия России «продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе». Ранее он уже отвергал тезис о том, что военные действия начались из-за Москвы. В октябре прошлого года Путин заявлял, что «к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию», привел «кровавый антигосударственный переворот» 2014 года (власти Украины называют эти события революцией достоинства).

В конце июля он говорил, что Россия, в отличие от Украины, не отказывается от переговоров. Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности к ним, но, как отмечают в Кремле, Москва не видит желания Киева и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог». 

Читайте на РБК Pro
Кто из уехавших из страны может сохранить налоговые льготы
Агония гипермаркетов: минимаркеты растут быстрее всех форматов
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд

В Киеве заявляли, что согласны обсуждать мирный план, который не предусматривает отказ от территорий и заморозку конфликта. По мнению украинской стороны, диалог с Москвой можно вести только после вывода российских войск и восстановления контроля над утраченными территориями. Российские власти считают эти условия неприемлемыми.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Николя Саркози Франция Военная операция на Украине переговоры
Материалы по теме
Киев обвинил Саркози в «преступном сговоре» из-за слов про Крым
Политика
Саркози счел иллюзорным возвращение Крыма Украине
Политика
Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным, «когда будет полезно»
Политика