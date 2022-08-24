Антонов заявил, что инспекции России по СНВ невозможны из-за санкций США
Ограничительные меры США и их союзников в отношении Москвы создают условия, при которых проведение Россией инспекций в Соединенных Штатах в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) «затруднено, если не сказать заблокировано». Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«С момента заморозки в 2020 году инспекционной деятельности по ДСНВ по причине COVID-19 мы вели активный диалог с американцами по вопросу ее возобновления. Использовали для этого соответствующие дипломатические каналы, в том числе площадку Двусторонней консультативной комиссии. Ряд организационных и технических аспектов, относящихся к проведению проверок в условиях пандемии, нам удалось урегулировать. Однако этот процесс был серьезно осложнен введенными Вашингтоном антироссийскими санкциями», — отметил глава российской дипмиссии.
По его словам, основными сложностями являются отсутствие нормального авиационного сообщения с США, закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролета российских самолетов, а также проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и летных экипажей.
Россия и США заключили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 в 2010 году. С момента вступления в силу в 2011 году он действовал десять лет с возможностью продления еще на пять. По истечении срока в 2021 году президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.
Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800 единиц. Для контроля соблюдения этих позиций стороны договорились о проведении инспекций.
В конце мая, на фоне военных действий России на Украине и последующего ухудшения отношений с Западом, российский МИД сообщил о продолжении диалога по продлению СНВ-3 с США. Позже Госдепартамент США заявил о планах продлить и расширить договор, однако посол США в России Джон Салливан отметил, что в нынешних условиях диалог маловероятен.
8 августа Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций по СНВ-3. МИД объяснил, что США пытаются добиться перезапуска инспекций после остановки во время пандемии, но не учитывают условий «существующих реалий» и лишают Россию права на проведение инспекций на территории США.