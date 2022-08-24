Антонов заявил, что инспекции России по СНВ невозможны из-за санкций США

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Какие компании и заемщики хуже платят по долгам в кризис Финансы, 07:00
«Коммерсантъ» узнал об уходе сети магазинов белья Triumph из России Бизнес, 06:58
Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдет смог от лесных пожаров Общество, 06:57
Посольство России возмутилось позицией США по убийству Дугиной Политика, 06:44
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:28
Косачев заявил об отказе Нуланд сотрудничать по лабораториям на Украине Политика, 06:23
ФСИН сообщила, что российские изоляторы заполнены на 96% Общество, 06:22
Антонов заявил, что инспекции России по СНВ невозможны из-за санкций США Политика, 06:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Будем одевать страну в китайское». Производители — о ситуации с тканями Life, 06:00
«Коммерсантъ» узнал о переговорах по компенсациям жертвам катастрофы А321 Общество, 05:17
Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии Политика, 05:12
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в небольших городах Общество, 05:01
Mash показал видео задержания Ройзмана в Екатеринбурге Политика, 04:48
Три баржи с десятками рыбаков сорвало с якоря у берегов Сахалина Общество, 04:16
Политика ,  
0 

Антонов заявил, что инспекции России по СНВ невозможны из-за санкций США

Ограничительные меры США и их союзников в отношении Москвы создают условия, при которых проведение Россией инспекций в Соединенных Штатах в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) «затруднено, если не сказать заблокировано». Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«С момента заморозки в 2020 году инспекционной деятельности по ДСНВ по причине COVID-19 мы вели активный диалог с американцами по вопросу ее возобновления. Использовали для этого соответствующие дипломатические каналы, в том числе площадку Двусторонней консультативной комиссии. Ряд организационных и технических аспектов, относящихся к проведению проверок в условиях пандемии, нам удалось урегулировать. Однако этот процесс был серьезно осложнен введенными Вашингтоном антироссийскими санкциями», — отметил глава российской дипмиссии.

По его словам, основными сложностями являются отсутствие нормального авиационного сообщения с США, закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролета российских самолетов, а также проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и летных экипажей.

Рябков назвал «неочевидной» перспективу диалога по СНВ с США
Политика
Сергей Рябков

Россия и США заключили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 в 2010 году. С момента вступления в силу в 2011 году он действовал десять лет с возможностью продления еще на пять. По истечении срока в 2021 году президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800 единиц. Для контроля соблюдения этих позиций стороны договорились о проведении инспекций.

В конце мая, на фоне военных действий России на Украине и последующего ухудшения отношений с Западом, российский МИД сообщил о продолжении диалога по продлению СНВ-3 с США. Позже Госдепартамент США заявил о планах продлить и расширить договор, однако посол США в России Джон Салливан отметил, что в нынешних условиях диалог маловероятен.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности
Инструкции
Pro
Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему
Прогнозы

8 августа Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций по СНВ-3. МИД объяснил, что США пытаются добиться перезапуска инспекций после остановки во время пандемии, но не учитывают условий «существующих реалий» и лишают Россию права на проведение инспекций на территории США.

Теги
СНВ инспекция США санкции Анатолий Антонов
Материалы по теме
Рябков назвал «неочевидной» перспективу диалога по СНВ с США
Политика
Посольство напомнило США об истечении срока действия СНВ
Политика
В Госдепе напомнили России об ответственности при работе по замене СНВ-3
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter