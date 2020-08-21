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Отравление Навального ,  
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В омской больнице заявили о поставленном Навальному диагнозе

Но назвать этот диагноз журналистам заместитель главного врача больницы отказался. По его словам, врачи не считают, что Алексей Навальный перенес отравление, хотя такой диагноз «остается на подкорке»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врачи смогли поставить находящемуся в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Омска политику Алексею Навальному полный диагноз, однако не могут сообщить его журналистам. Об этом заявил на брифинге заместитель главного врача БСМП Анатолий Калиниченко.

«В результате лечения, в течение суток проведенного большого клинического наблюдения, осмотров и лабораторно-инструментальной диагностики в настоящее время мы практически имеем полный диагноз <...> К сожалению, я не могу вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. Они в устной форме получили от нас полную информацию», — сказал Калиниченко.

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Врач также сказал, что ядов или их следов в организме Навального анализы не выявили, а потому медики теперь не считают, что пациент перенес отравление, хотя такой диагноз пока «остается где-то в подкорке нашего сознания». Нынешнее состояние Навального, по словам Калиниченко, «полностью укладывается в структуру» поставленного ему диагноза.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай», — рассказала пресс-секретарь политика, добавляя, что с утра он пил только этот напиток.

Навальный находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Омск прибыл самолет, который должен был вывезти политика на лечение в Германию, однако омские врачи не дали разрешения на его перевозку, утверждая, что больной не транспортабелен.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Навальный, Омск, отравление
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