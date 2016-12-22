Экс-мэр Нью-Йорка предсказал восстание в США в случае импичмента Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани считает, что нет никаких оснований для импичмента президента Дональда Трампа. По его мнению, население страны взбунтуется в случае такого поворота дел

Рудольф Джулиани (Фото: Leah Millis / Reuters)

В интервью телеканалу Sky News Джулиани, который сейчас является юристом президента США, указал, что отправить в отставку Дональда Трампа путем импичмента возможно лишь по политическим мотивам. «В этом случае американский народ устроит восстание», - предположил бывший мэр Нью-Йорка.

Касательно заявлений экс-адвоката Трампа Майкла Коэна о том, что будущий президент платил деньги порноактрисе «за молчание», Джулиани отметил, что его клиент, «очевидно, совершил просчет». Но заявления Коэна в суде он посчитал малозначащими. «Этот парень ничего не знает о деле о вмешательстве России в выборы, он ничего не знает о кампании против Трампа. Он просто лжец», - заявил Джулиани.

Sky News указывает, что интервью экс-мэр Нью-Йорка дал в Шотландии, куда он ездил поиграть в гольф на площадку, которая принадлежит Трампу.

21 августа, Майкл Коэн дал показания, из которых следовало, что предвыборный фонд Трампа по его личному указанию выплатил деньги его бывшим любовницам - бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал.

Трамп в интервью Fox News 22 августа сказал, что узнал о выплатах постфактум. ​«На самом деле, первое, что я спросил, когда узнал об этом, вывели ли они [деньги] из [бюджета предвыборной] кампании, потому что это могло бы быть немного рискованно, — сказал Трамп. — Но они не вывели выплаты из кампании, это очень важно».

Изначально Трамп отрицал, что знает о плате за молчание порноактрисе и модели Playboy. Затем в СМИ появилась аудиозапись, которую Коэн сделал в 2016 году. Из нее следует, что Трамп был осведомлен о как минимум одном платеже.