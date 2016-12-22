Трамп поздравил Порошенко с Днем независимости Украины

Президент США Дональд Трамп направил своему украинскому коллеге Петру Порошенко поздравление с Днем независимости Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

«От имени народа Америки я хочу поздравить вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости», — указывается в поздравлении. В нем говорится, что Украина за последние четыре года «мужественно противостояла российской агрессии». Трамп в поздравлении отметил рост экономики Украины, а также обратил внимание на Вооруженные силы страны, «которые являются мощными, как никогда раньше».

В нем также подчеркивается, что правительство США будет продолжать работу с украинскими коллегами по укреплению демократических институтов, борьбе с коррупцией и стимулированию экономического роста. Также Вашингтон пообещал поддержку Украине в защите своего суверенитета и территориальной целостности.

День независимости Украины отмечается 24 августа. В Киеве и других украинских городах пройдут торжественные мероприятия по случаю 27-й годовщины независимости государства. По информации «112 Украина», в столице страны в параде примут участие 250 единиц военной техники, включая 30 ракетных комплексов, а также поставленные из США противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Депутат Верховной рады Олег Барна ранее сказал, что военный парад «должен вызвать землетрясение в Кремле».