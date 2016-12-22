Шаг к импичменту: чем обернутся для Трампа показания его экс-юриста

Адвокат Майкл Коэн признался, что нарушал закон по указанию своего бывшего босса — президента Дональда Трампа. Из-за обвинений американскому лидеру может грозить импичмент

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

«Ужасный день для Трампа»

Во вторник, 21 августа, адвокат Майкл Коэн признался под присягой, что по поручению своего бывшего босса Дональда Трампа заплатил за молчание двум любовницам миллионера — порнозвезде Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал. Деньги — $130 тыс. Дэниэлс и $150 тыс. Макдугал — выплачивались в бытность Трампа кандидатом в президенты США. В обмен на деньги девушки обязались не общаться с прессой. «Я участвовал в этих действиях с целью повлиять на исход [президентских] выборов», — признался Коэн, выступая в федеральном суде на Манхэттене.

По словам Коэна, выплаты производились по указанию Трампа и в нарушение правил о финансировании политических кампаний. Такие признания противоречат словам Трампа, который в апреле этого года утверждал, что не знал о выплатах. Адвокат Коэна не стал отрицать, что в будущем его клиент может пойти на сотрудничество со следствием и что он ставит «свою семью выше», чем защиту Трампа. Оглашение приговора Коэну состоится в декабре, ему может грозить 4–5 лет тюрьмы, пишет Wall Street Journal.

Показания Коэна, который признал нарушение законов о финансировании политических кампаний, бросает тень и на Трампа, считает профессор права в Университете Дьюка Лиса Керн. Заявления бывшего адвоката означают, что республиканца можно привлечь за «сговор для совершения преступления», сказала она в интервью FInancial Times.

Вероятность такого сценария в беседе с Politico подтвердил адвокат, представляющий высокопоставленного члена команды Трампа. «Очень возможно, но, повторяю, лишь возможно, что президент может фигурировать в этом деле как участник сговора», — сказал он. «Это не просто ужасный день для президента Трампа, а <...> чудовищный, очень плохой день для него», — заявил изданию Дэвид Крис, бывший заместитель генпрокурора США, работавший в Министерстве юстиции при четырех американских президентах.

Вероятность импичмента

Показания Коэна представляют для Трампа серьезную угрозу, констатируют аналитики. Прежде всего не исключено, что против президента может быть инициирована процедура импичмента, если демократы получат большинство в палате представителей по итогам выборов в конгресс в ноябре. Как рассказал Politico близкий к команде Трампа юрист, показания Коэна «могут стать достаточным поводом», чтобы подтолкнуть демократов к попыткам сместить хозяина Белого дома с должности. «И поверьте мне, для этого им [демократам] не нужен особенно серьезный повод», — считает собеседник издания.

Майкл Коэн (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси поднимать тему импичмента не стала, но раскритиковала республиканца Трампа за, по ее мнению, ложные заявления. «Признание Коэна в том, что он платил сотни тысячи долларов за молчание женщин, чтобы повлиять на выборы 2016 года, показывает, что прежние заявления Трампа о его неведении не соответствуют правде, и грозит ему проблемами с законом», — написала она в Twitter.

Демократы не станут инициировать импичмент Трампа до промежуточных выборов, убежден эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. Но даже если они получат большинство в палате представителей, найти достаточные основания для импичмента будет непросто, полагает он. «Либо это должна быть государственная измена, которую демократы пытаются раскрутить через обвинения Трампа в связях с Россией, либо злоупотребление своими полномочиями в личных целях или же препятствие осуществлению правосудия и расследования», — констатирует Сучков. Однако, как отмечает эксперт, пока у демократов нет конкретной фактуры для лишения Трампа поста президента, поэтому сейчас они пытаются повлиять на общественное мнение, рассчитывая на увеличение своего представительства в конгрессе.

Процедура импичмента Согласно Конституции США, президенту страны может быть объявлен импичмент за государственную измену, взяточничество и другие более серьезные преступления. Процедура импичмента начинается с голосования в палате представителей конгресса США по одному или нескольким обвинениям в адрес президента. Президент официально подвергается импичменту, если законодатели поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений. После этого разбирательство переходит в сенат — члены верхней палаты выступают в роли суда присяжных во главе с председателем Верховного суда. Сторону обвинения представляет группа специальных представителей, так называемых менеджеров, которые назначаются палатой представителей. Президент выбирает юристов, которые представляют сторону защиты. Для признания президента виновным необходимо больше двух третей голосов сенаторов. Тогда он лишается своей должности, а его пост переходит вице-президенту.

Реакция Трампа

Личный адвокат главы государства Рудольф Джулиани отмел предположения, что Трамп был замешан в каких-либо противозаконных действиях. «В обвинениях против Коэна нет никаких утверждений о правонарушениях президента. Сейчас ясно, что, как сказал обвинитель, действия Коэна свидетельствуют о лжи и нечестности в течение значительного периода времени», — отметил Джулиани.

Сам Трамп обвинил своего бывшего адвоката в том, что тот прибегает к «придумыванию историй», чтобы добиться выгодной для себя сделки со следствием. «Если кто-то ищет себе хорошего адвоката, я бы рекомендовал не пользоваться услугами Майкла Коэна», — написал американский лидер в Twitter.