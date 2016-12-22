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Журналистка рассказала о готовности Трампа помиловать Манафорта
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Журналистка рассказала о готовности Трампа помиловать Манафорта
Политика, 08:12
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Журналистка рассказала о готовности Трампа помиловать Манафорта

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News «упомянул о возможности помиловать» экс-главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом заявила журналистка Эйнсли Эрхардт, которая беседовала с Трампом. Полная версия интервью будет опубликована 23 августа.

В отрывке интервью, который уже выложен на сайте телеканала, Трамп заявил, что Манафорт подвергся преследованию за деятельность, обычную для политического консультанта и лоббиста в Вашингтоне.

Манафорта задержали в рамках дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Его обвиняют в незаконной лоббистской деятельности в интересах Киева, в отмывании денег и неуплате налогов. Обвинение считает, что через подконтрольные Манафорту офшорные счета прошли более $75 млн, которые он нелегально заработал. Также, по данным обвинения, Манафорт лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, Партии регионов и «Оппозиционного блока».

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Сам Манафорт 15 августа отказался давать показания в суде, поскольку, по словам его адвоката, «власти не предоставили убедительных доказательств» виновности его подзащитного. Жюри присяжных 22 августа признало Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения из 18.

Теги: Пол Манафорт , Дональд Трамп , помилование
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