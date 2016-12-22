ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,64 67,06 EUR Нал. 79,41 77,65 USD Бирж. 68,07 +0,04 EUR Бирж. 78,71 -0,19 USD ЦБ. 68,53 +0,91 EUR ЦБ. 79,25 +1,05 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6450,20 -199,70 IMOEX 2270,13 -1,17% RTSI 1050,63 -1,38% Brent 74,49 +0,22% DJIA 25718,02 -0,06% Nasdaq 7916,52 +0,35%
Трамп предупредил о крахе рынков в случае его импичмента
Лента новостей
Синтетический бунт: искусственно выращенные бриллианты завоевывают мир 17:09, Стиль «Реал» договорился о покупке футболиста на замену Роналду 17:03, Спорт Подозреваемого в подготовке теракта россиянина арестовали в Германии 17:01, Общество Администрация президента пригласила собственников на встречу с Белоусовым 16:57, Бизнес Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 16:55, РБК и Сбербанк В Таллине открыли памятник жертвам коммунизма 16:55, Политика Суд обязал вернуть кредиторам проданный сыном Черномырдина Bentley 16:43, Бизнес Time поместил на обложку тонущего в рабочем кабинете Трампа 16:42, Политика Низкий сезон: как сэкономить на покупке дачи 16:39, Недвижимость Власти Москвы согласовали митинг КПРФ против пенсионной реформы 16:38, Общество Минфин закупит валюту по бюджетному правилу напрямую у ЦБ 16:31, Экономика Власти Японии не будут мешать развитию криптоиндустрии 16:29, Крипто Машина для Маяковского: как поэт выбрал первый автомобиль 16:20, РБК и Renault Как сносили первую хрущевку по реновации 16:15, Недвижимость СК попросил заочно арестовать предполагаемого заказчика теракта в метро 16:13, Общество «Пари Сен-Жермен» предложил €90 млн за футболиста «Барселоны» 16:13, Спорт «МегаФон» выкупит акции у миноритариев за 76 млрд руб. 15:59, Технологии и медиа Как вывести рынок аренды жилья из тени 15:57, Недвижимость  Порошенко сообщил о потерях в бою с «российскими войсками» под Луганском 15:53, Политика Наконец порядок: простые решения для домашнего интерьера 15:42, Спецпроект РБК PINK Снова Афганистан: о чем Москва пытается договориться с талибами 15:41, Мнение Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 15:40, РБК и Сбербанк Глава ФСК попросил Медведева защитить компанию от «Россетей» 15:40, Бизнес Трамп предупредил о крахе рынков в случае его импичмента 15:24, Экономика Банан на миллиард: как молодые гонконгцы агрегировали пляжные развлечения 15:24, Свое дело Песков ответил на сообщения о скором смягчении пенсионной реформы Путиным 15:18, Общество «Сахалин-2» остановил работу одной из двух линий СПГ из-за сбоя 15:02, Экономика В Канаде выпустили обозреватель блоков Ethereum 14:57, Крипто
Трамп предупредил о крахе рынков в случае его импичмента
Экономика, 15:24
0
Трамп предупредил о крахе рынков в случае его импичмента
Президент США заявил, что не понимает, как вообще отправить в отставку того, кто так великолепно работает
Дональд Трамп (Фото: Brian Cahn / Zuma / ТАСС)

Дональд Трамп уверен, что если демократам удастся объявить ему импичмент, то следствием этого станет крах фондового рынка. Об этом сам президент США заявил в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News.

«Если мне когда-нибудь объявят импичмент, думаю, что рынок рухнет. Думаю, что все очень обеднеют», — сказал Трамп, отметив, что вообще не понимает, как можно отправить в отставку президента, который «прекрасно справляется со своей работой».

Шаг к импичменту: чем обернутся для Трампа показания его экс-юриста
Политика

​Трамп особо подчеркнул, что без его избрания в 2016 году состояние экономики США продолжало бы ухудшаться. «Если бы пришли Хиллари [Клинтон] и ее демократы, если бы президентом стала она, вы бы получили отрицательный рост [экономики]», — сказал Трамп.

Видео: РБК

​Президент напомнил, что после его вступления в должность в США было проведено «огромное» сокращение налогов и отменено множество административных барьеров, а также создано множество новых рабочих мест.

Трамп заявил о предотвращении потери экономикой США первого места в мире
Экономика

21 августа, выступая на предвыборном митинге в Западной Вирджинии (6 ноября 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в результате которых будут переизбираться все члены палаты представителей конгресса и треть сенаторов, а также пройдут выборы губернаторов большинства штатов), Трамп заявил об устранении угрозы быстрой потери национальной экономикой первого места в мире.

«Когда я пришел, все шло к тому, что Китай за очень короткое время станет больше нас. Теперь этого не случится», — сказал Трамп.

О возможности объявления импичмента Трампу вновь заговорили после того, как его бывший личный юрист Майкл Коэн признался под присягой, что в ходе предвыборной кампании 2016 года по поручению Трамп выплатил двум бывшим любовницам клиента крупные суммы в обмен на отказ от общения с прессой. Противники Трампа видят в таких выплатах нарушение законодательства, сам же президент назвал своим единственным проступком победу на выборах.

Процедура импичмента

Согласно Конституции США президенту страны может быть объявлен импичмент за государственную измену, взяточничество и другие более серьезные преступления. Процедура импичмента начинается с голосования в палате представителей конгресса США по одному или нескольким обвинениям в адрес президента. Президент официально подвергается импичменту, если законодатели поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений.

После этого разбирательство переходит в сенат: члены верхней палаты выступают в роли суда присяжных во главе с председателем Верховного суда. Сторону обвинения представляет группа специальных представителей, так называемых менеджеров, которые назначаются палатой представителей. Президент выбирает юристов, которые представляют сторону защиты.

Для признания президента виновным необходимо больше двух третей голосов сенаторов. Тогда он лишается своей должности, а его пост переходит вице-президенту.

Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов Еще 6 фото
Фотогалерея

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Дональд Трамп , Фондовый рынок
Главное
Администрация президента пригласила собственников на встречу с Белоусовым Бизнес
Материалы по теме
Трамп заявил о предотвращении потери экономикой США первого места в мире Экономика
Шаг к импичменту: чем обернутся для Трампа показания его экс-юриста Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter