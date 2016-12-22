Трамп предупредил о крахе рынков в случае его импичмента

Президент США заявил, что не понимает, как вообще отправить в отставку того, кто так великолепно работает

Дональд Трамп (Фото: Brian Cahn / Zuma / ТАСС)

Дональд Трамп уверен, что если демократам удастся объявить ему импичмент, то следствием этого станет крах фондового рынка. Об этом сам президент США заявил в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News.

«Если мне когда-нибудь объявят импичмент, думаю, что рынок рухнет. Думаю, что все очень обеднеют», — сказал Трамп, отметив, что вообще не понимает, как можно отправить в отставку президента, который «прекрасно справляется со своей работой».

​Трамп особо подчеркнул, что без его избрания в 2016 году состояние экономики США продолжало бы ухудшаться. «Если бы пришли Хиллари [Клинтон] и ее демократы, если бы президентом стала она, вы бы получили отрицательный рост [экономики]», — сказал Трамп.

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​Президент напомнил, что после его вступления в должность в США было проведено «огромное» сокращение налогов и отменено множество административных барьеров, а также создано множество новых рабочих мест.

21 августа, выступая на предвыборном митинге в Западной Вирджинии (6 ноября 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в результате которых будут переизбираться все члены палаты представителей конгресса и треть сенаторов, а также пройдут выборы губернаторов большинства штатов), Трамп заявил об устранении угрозы быстрой потери национальной экономикой первого места в мире.

«Когда я пришел, все шло к тому, что Китай за очень короткое время станет больше нас. Теперь этого не случится», — сказал Трамп.

О возможности объявления импичмента Трампу вновь заговорили после того, как его бывший личный юрист Майкл Коэн признался под присягой, что в ходе предвыборной кампании 2016 года по поручению Трамп выплатил двум бывшим любовницам клиента крупные суммы в обмен на отказ от общения с прессой. Противники Трампа видят в таких выплатах нарушение законодательства, сам же президент назвал своим единственным проступком победу на выборах.