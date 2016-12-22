Трамп предупредил о крахе рынков в случае его импичмента

Дональд Трамп уверен, что если демократам удастся объявить ему импичмент, то следствием этого станет крах фондового рынка. Об этом сам президент США заявил в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News.
«Если мне когда-нибудь объявят импичмент, думаю, что рынок рухнет. Думаю, что все очень обеднеют», — сказал Трамп, отметив, что вообще не понимает, как можно отправить в отставку президента, который «прекрасно справляется со своей работой».
Трамп особо подчеркнул, что без его избрания в 2016 году состояние экономики США продолжало бы ухудшаться. «Если бы пришли Хиллари [Клинтон] и ее демократы, если бы президентом стала она, вы бы получили отрицательный рост [экономики]», — сказал Трамп.
Президент напомнил, что после его вступления в должность в США было проведено «огромное» сокращение налогов и отменено множество административных барьеров, а также создано множество новых рабочих мест.
21 августа, выступая на предвыборном митинге в Западной Вирджинии (6 ноября 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в результате которых будут переизбираться все члены палаты представителей конгресса и треть сенаторов, а также пройдут выборы губернаторов большинства штатов), Трамп заявил об устранении угрозы быстрой потери национальной экономикой первого места в мире.
«Когда я пришел, все шло к тому, что Китай за очень короткое время станет больше нас. Теперь этого не случится», — сказал Трамп.
О возможности объявления импичмента Трампу вновь заговорили после того, как его бывший личный юрист Майкл Коэн признался под присягой, что в ходе предвыборной кампании 2016 года по поручению Трамп выплатил двум бывшим любовницам клиента крупные суммы в обмен на отказ от общения с прессой. Противники Трампа видят в таких выплатах нарушение законодательства, сам же президент назвал своим единственным проступком победу на выборах.
Процедура импичмента
Согласно Конституции США президенту страны может быть объявлен импичмент за государственную измену, взяточничество и другие более серьезные преступления. Процедура импичмента начинается с голосования в палате представителей конгресса США по одному или нескольким обвинениям в адрес президента. Президент официально подвергается импичменту, если законодатели поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений.
После этого разбирательство переходит в сенат: члены верхней палаты выступают в роли суда присяжных во главе с председателем Верховного суда. Сторону обвинения представляет группа специальных представителей, так называемых менеджеров, которые назначаются палатой представителей. Президент выбирает юристов, которые представляют сторону защиты.
Для признания президента виновным необходимо больше двух третей голосов сенаторов. Тогда он лишается своей должности, а его пост переходит вице-президенту.